Vedia Barut yarın anılıyor

Merhum iş kadını Vedia Barut, yarın mezarı başında anılıyor.

21 Mayıs 2003’te hayatını kaybeden Barut’u anma töreni, saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yer alacak.

Barut için, koronavirüs önlemleri çerçevesindeki kısıtlamalar nedeniyle gününde düzenlenemeyen anma töreni yarın yapılacak.

Vedia Barut, Kıbrıs Türk kadınının evden çıkarak toplum yaşamında yer almasında önderlik eden ve halka kültür, sanat ve tiyatroyu sevdiren isimlerden biriydi.