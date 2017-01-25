AĞIR KAMYON ve MİKSER’lere, 23 Ocak’la 24 Mart arasında Lefkoşa- Girne anayolu, CİKLOS Mevkiini kullanma izni yürürlükte…

Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ın imzası ile Resmi Gazete’de önceki gün yayınlanan bildiri sonrasında ağır kamyon ve mikserler, Lefkoşa-Girne anayolunu kullanmaya başladı.

Kamuoyu tepkisine neden olan ve eleştirilen karar sonrasında dün bir kamyon YENİDÜZEN’in objektifine takıldı.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtsız bırakarak, kararla ilgili “AÇIKLAMA YAPACAĞIZ” demekle yetinen Aydın’ın herhangi bir açıklama yapmadan uygulamanın yürürlüğe girmesi de dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere CİKLOS’u kullanımına izin verilen mikser ve kamyonların plakalar yazılmış, bu durum tepkiye neden olmuştu.