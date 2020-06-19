Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyonu "skandal"la birlikte çatlarken, kabine değişikliği ve vetonun ardından gözler Başbakanlık’a çevrildi.



YENİDÜZEN, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin Başbakanlık’ta olduğunu görüntüledi.



Başbakan Ersin Tatar’ın TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.



Görüşmenin içeriği hakkında resmi bir bilgiye ulaşılamadı. Büyükelçi Başçeri, bir süre Başbakan'la görüştükten sonra Başbakanlık binasından ayrıldı. Yaklaşık 14.15 sıralarında Başbakanlık'a giden Başçeri'nin Tatar ile yarım saat görüştüğü ifade edildi. YENİDÜZEN Başçeri'nin binadan çıkışını izledi.



UBP-HP Hükümeti'nin kuruluş aşamasında da Başbakan Ersin Tatar kabinesini Cumhurbaşkanı'na sunmadan bir gün önce, akşam saatlerinde TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne giderek bir görüşme yapmıştı.



Yenidüzen'in gündeme taşıdığı 'ÖZEL JET SKANDALI' sonrasında HÜKÜMET krizi büyüdü, kabinede değişikliğe gidildi, Başbakan'ın tercihleri yeni bir krize neden oldu.



Bakanlar Kurulu kararı olmadan, karantina protokollerinin dışına çıkarak ve gümrük kontrolünden geçmeden ülkeye gelen 12 kişilik kafile ilk aşamada iki bakanın sonu oldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyonu'nda kabine değişikliği için Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yeni bir kabine sundu.



'Resmen' açıklanmayan bu yeni kabinede, iddialara göre Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu görevden alındı.



Bu iki bakanın yerine Turizm Bakanı olarak UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren, Çalışma Bakanı olarak da 'dokunulmazlığı' kaldırılan ve hakkında soruşturma yürütülen, milletvekili Aytaç Çaluda önerildi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başsavcı ile de görüşte Aytaç Çaluda ismini VETO etti.

(TC Lefkoşa Büyükelçisi, Başbakanlık'ta | Fotoğraflar: Burçin Aybars | YENİDÜZEN )