Ve İmamoğlu Kıbrıs’a geldi

Türkiye’de siyasetin yükselen ismi Ekrem İmamoğlu adaya geldi.

İmamoğlu’nu Ercan Havaalanı’nda Kıbrıslı dostları sevgiyle kucakladı.

İstanbul seçimi iptal edildi, ancak, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk ziyaretini Kıbrıs’a yapacağı yönündeki sözünü ertelemedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu bu akşam adaya geldi. İmamoğlu’nun cumartesi sabah Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret edeceği, 11:00’de de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşeceği öğrenildi. İSTANBUL seçimini kazanmasının ardından dünyanın gündemindeki isim olan İmamoğlu, TC Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal kararı ile birlikte, bu kez de “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganı ile öne çıkmıştı.

İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul seçmeninden yeniden onay isteyecek. Kıbrıs sevgisi ile de bilinen Ekrem İmamoğlu, 1989-90 yıllarında Kıbrıs’ta yükseköğrenim görmüş, bu süreçte Türk Ocağı Limasol’un da kaleciliğini yapmıştı.