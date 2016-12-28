VE HÜKÜMET BÖLÜNDÜ!

Yasa Önerisi Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü, UBP- DP Azınlık Hükümeti’ni ‘böldü’… Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamuya aktarılan KTHY ve ETİ çalışanlarının haklarını düzenleyen “Özelleştirme Yasa Önerisi” CTP ve diğer muhalefet partilerinin de desteği sonucu oybirliğiyle kabul edildi. Genel Kurulu terk eden DP oylamaya katılmadı…

Meltem SONAY

Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü, UBP- DP Azınlık Hükümeti’ni ‘böldü’.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamuya aktarılan KTHY ve ETİ çalışanlarının haklarını düzenleyen “Özelleştirme Yasa Önerisi” oybirliğiyle kabul edildi. Genel Kurulu terk eden DP oylamaya katılmadı.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar öneriye ilişkin raporu okudu.

KTHY’nin eski çalışanları da Genel Kurul çalışmalarını izledi.

Kamuya aktarılan KTHY ve ETİ çalışanlarının haklarını düzenleyen Yasa Önerisi görüşmeleri sırasında söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yasa’nın bu şekilde geçmesinin bir süre sonra ‘duvara toslanmasına’ neden olacağını belirtti, Yasa Önerisi’nin komiteye geri çekilmesini önerdi.