Ve görev UBP Genel Başkanı Tatar’ın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, saat 12.30’da Tatar’ı kabul etti.

“KKTC’nin ilk dörtlü koalisyon hükümeti”sıfatını taşıyan ve 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-TDP-DP koalisyonunun 460 gün süren ömrü, arazi tartışmalarının ardından Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bakanlıktan istifası, HP’nin de hükümetten çekilme kararı alması üzerine Başbakan Tufan Erhürman’ın 9 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunduğu istifasıyla tamamlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün UBP, CTP ve HP, bugün de TDP, DP ve YDP Genel Başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi.

AKINCI: “DUYUMLARLA HAREKET EDEMEM…”

Cumhurbaşkanı Akıncı, görevlendirme yazısını Tatar’a vermeden önce basına yaptığı açıklamada görevlendirmede geciktiği yönündeki eleştirileri yanıtladı; duyumlarla hareket edemeyeceğini, tüm siyasi partileri dinlemesi gerektiğini söyledi.

“Cumhurbaşkanı duyumlarla hareket edemez, tüm partileri dinlemek durumundadır. Ben bunu daha önce de bu şekilde yaptım, ilk değil. Bu benim görev sürecimdeki 4. görevlendirmem. Bu temaslar hep 3-5 gün içerisinde tamamlandı. Bugün de 5. Gün oluyor.

Cumhurbaşkanı bu süre ile hem partilere kendi içlerinde, hem de aralarında değerlendirme fırsatı veriyor. Benim başka bir amacım olamaz. Bu değerlendirme fırsatını da buldu partiler diye görüyorum. YDP, HP karar üretti.

Cumhurbaşkanlarının partilerle, hükümetlerle iyi diyaloglar içerisinde olması şarttır. Sağlıklı diyaloğu sürdürmek istiyorum ama bu ne Cumhurbaşkanlarının ne de partilerin eleştirişiz kalacağı anlamına gelmez. Önemli olan düzeyi korumak.

Ben iki ayağınızı bir pabuca kuracak bir söylemde bulunmuyorum ama hız esas bundan sonra önemli. Sizlere iyi, doğru ve hızlı icraatlar temennisi ile görevlendirme yazısını veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Görev süresinde dördüncü kez hükümet kurma görevlendirmesi yaptığına işaret eden Akıncı, partilere kendi içlerinde ve arzu ederlerse birbirleriyle değerlendirme fırsatı vermek için zaman tanıdığını anlattı.

Akıncı, “Cumhurbaşkanlarının hükümetlerle sağlıklı diyalog içinde olması şarttır. Gereksiz diyalog kopuklukları ve zıtlaşmalar sonunda bedelini topluma ödettirir. Ben hükümet ve muhalefette olacak partilerle sağlıklı bir diyalog içinde olacağım” dedi. Akıncı, eleştirilerinin düzeyli olacağını da ekledi.

“Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz. Tablo belli, en kısa zamanda koalisyon görüşmelerini sürdüreceğiz. Bu akşam Parti Meclisi’nden yetkiyi alıp milletvekili sayılarına göre partilerle görüşmelere başlayacağız. Memleketin daha iyi yönetilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile de uyum içerisinde olacağız. Gereksiz gerilimlerin faydası olmaz. Sayın Akıncı’ya hürmetin de sonsuzdur ama tabi Kıbrıs konusunda fikir farklılıklarımız olabilir. KKTC için önemli bir gün. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum”

TATAR: “EN ERKEN ZAMANDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK”

UBP Genel Başkanı Tatar da, parti yetkili organlarından yetki alarak en erken zamanda koalisyon görüşmelerine başlayacağını söyledi. Tatar, hafta sonuna kadar süreci en iyi şekilde yönetmek istediğini, hükümet boşluğu ülkeye daha fazla zarar vermeden gidereceklerini kaydetti.

ANAYASAL SÜREÇ

KKTC’nin 35’inci hükümetini kurma görevini alan Tatar’ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Yeni hükümetin kurulması halinde Cumhurbaşkanınca atanacak Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

7 Ocak 2018 seçimleriyle şekillenen Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er ve YDP de 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

TATAR KİMDİR?

30 Ekim 2018’den beri UBP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar 1960 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lise eğitimini ise İngiltere’de tamamladı. 1982 yılında Cambridge Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1982-1986 yıllarında İngiltere’de PriceWaterhouse’da çalışıp gerekli sınavları geçtikten sonra CharteredAccountantünvanını aldı. 1986-1991 yılları arasında İngiltere’de PollyPeck Firması’nda Finansman Müdürü olarak, 1991-92 yılları arasında Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş’de finansman Müdürü olarak, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul’da Show TV’de Genel Koordinatör olarak çalışan Ersin Tatar 1996 yılında KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu. 2003 yılında Ulusal Birlik Partisi ile siyasetle tanıştı.

İstanbul’da 1997-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığını yürüten Ersin Tatar, 2001-2003 yılları arasında iki yıl YenicamiAğdelen Kulübü Başkanlığını yürüttü.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu göreve devam ederek, 13 Haziran 2013 tarihine kadar dört yıl süre ile bu görevi yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçilen Tatar, sekizinci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

Tatar, 27-28 Ekim 2018’deki UBP Kurultayı’nda Hüseyin Özgürgün’le birlikte ikinci tura kaldı ancak Özgürgün’ün30 Ekim’de yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

İngilizce bilen Ersin Tatar, evli ve iki çocuk babası…

"15 gün içerisinde çözeceğiz"

Çıkışta Ersin Tatar özetle şunları ifade etti; 15 gün içinde hükümet meselesinin çözülmesi için görüşmelerimiz olacak. Yarın itibariyle partilerle görüşeceğiz.

Hükümet boşluğunu gidermek icin çalışacağız.

Halkın refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz . Bu işi uzatmamak lazım. Koşullar ve sıkıntılar belli.

Çeşitli müzakere ve arayış olacaktır.

Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum. Yaptığımız nabız yoklamasında yetkiyi alacağımızı düşünüyorum. Ama kiminle anlaşacağımız noktasında net bir şey yok. Hafta sonuna kadar yoğunlaştırılmış süreç yaşayacağız. Siyaset hızlı gelişiyor. Çalışabilir, hizmet edebilir hükümet ortaya çıkacaktır. Meseleleri başka tarafa çekmenin anlamı yok.