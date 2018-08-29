VE ERCAN'DA EYLEM BİTTİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından Ercan Havaalanı'nda uygulanan eylemin sona erdiğini açıkladı. Açıklama şöyle:

“Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Ercan Havaalanı'nda uygulanan eylem sona erdi. Asgari yarım saat içinde havaalanı normal akışına dönecek. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren tüm hava trafik kontrolörü arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim.”