Ve % 99 tamam gibi!

KULİS: HÜKÜMET YOKLAMALARI / GAYRI RESMİ GÖRÜŞME SÜRECİ

Bu sayfanın okuyucularının 3 gün önce öğrendiği gelişmeler artık ülkenin birinci gündemini oluşturuyor, malum 4’lü koalisyon için artık son düzlükteyiz.

Seçim sonucu ortaya çıkan hükümet alternatiflerinden biri olan CTP-HP-TDP-DP hükümet modeline ilişkin gayrı resmi görüşmelerin artık olgunlaştığını ve artık somut ortak açıklama bekler pozisyona geldiğimizi belirtmek isterim.

Bir süredir perde gerisinden aktardığımız bilgileri artık yetkililer de açıkça ifade ediyor.

Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit ve Serdar Denktaş’ın bir araya geldiği toplantılar dizisinde netleşen bir koalisyon modeli var artık önümüzde, kimse inkar etmiyor.

Şimdi beklenen artık koalisyon modelinin bir siyasi haritasını oluşturacak koalisyon protokolünün yazılması.

Şimdi o aşamaya geldik.

4 partinin prensipte hükümet kurma konusunda samimiyetini ortaya koyması ve bakanlık dağılımları konusunda uzlaşıya varması önümüzü daha net görmemize neden oluyor.

Bakanlık dağılımları konusunda uzlaşıya varıldığını dün yazmıştık, hatta sayıları da açıkladık.

3+3+2+2 modelinin benimsendiği ve uzlaşmaya varıldığı netleşti.

Uzlaşıya göre 3 bakanlık CTP’de, 3 bakanlık HP’de, 2 bakanlık DP’de, 2 bakanlık da TDP’de olacak.

Başbakanlık da CTP’de olacak.

Bu konuda uzlaşıya varıldı, zaten bunu CTP Genel Sekreteri Sorakın da BRT ekranında doğruladı.

Peki şimdi ne olacak?

Görüşmeler devam edecek!

Belki de daha da sıklaşacak!

Ve çıkan somut sonucu partiler kendi yetkili organlarında değerlendirecek.

Pek tabii olası koalisyon düşüncesinin somut bir göstergesi olması beklenen bir metin kaleme alınacak, üstelik birkaç günde!

Birkaç gündür yazdığım gibi planlanan bir seçim hükümeti, bir geçiş hükümeti değil.

4 parti de kurulacak hükümetin bir icraat hükümeti olmasında hemfikir, bu noktada kesin bir uzlaşı var!

Uzun süredir perde gerisinden gelen ve bizlerin de bu sayfadan aktardığımız “hafta sonu” hedefi hala sürüyor.

Hafta sonuna, yani birkaç güne bu hükümet modeli ile ilgili daha somut bir adım, belki de bir resmi açıklama, ortak tutum metni görebiliriz

Her gün yaptığımız gibi gelişmelerin bir özetini çıkaracak olursak şöyle diyebiliriz:

Liderlerin iki kez görüşmesinde durum bir ileri noktaya taşındı, siyaseten ortaklık somutlaştı.

Bakanlık sayısı konusunda 3+3+2+2 formülü üzerinde ortak anlayış var.

Bakanlıkların içeriği konusunda- yani kimin hangi bakanlığı alacağı noktasında formüller hala konuşuluyor , bağlanmış bir durum yok, müzakeresi sürüyor, kısa sürede tamamlanacak gibi duruyor.

4 parti de prensipte hükümet kurma konusunda uzlaşmayı açıklama noktasına

Durum, olası ortaklığa ilişkin koalisyon protokolü yazılma aşamasında- bakanlık dağılımında sorun bugün çözülebilir, metin açıklaması için hedef hala hafta sonu.

4 parti de ‘biz bu hükümette yer alabiliriz’ noktasındaki siyasi iradeyi gösteriyor - göstermeye devam ediyor.

Birkaç gün içinde durumun daha da olgunlaşması ve olası bir kesin uzlaşı durumunda kamuoyuna açıklama yapılması beklentisi var.

Artık modelin bir hükümete dönüşmeme ihtimali % 1’… Eğer herkesin de şüphelendiği bir ufak pürüz çıkmazsa, halk dilince “olucu” gibi…

Bugünlük eldeki bilgiler bunlar.

Gelişmeleri izleyeceğiz.

BAŞBAKANLIK’TA 30 DAKİKA / BU GÖRÜŞME İLGİNÇ!

Denktaş, Özgürgün’ü niye dürttü?

Dün sürpriz bir şekilde Serdar Denktaş, Başbakanlık’a giderek Hüseyin Özgürgün’le kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Merak konusu şu: Denktaş neden Başbakanlık’a giderek Özgürgün’le kısa bir görüşme gereği duydu?

Sağ siyasete yakın siyasi gözlemciler bu görüşmeyi ‘peşrev çekme’ olarak yorumluyor.

“Bir birlerini yokladılar!”

Denktaş bir yandan 4’lü koalisyona çok yakın dururken bir yandan da UBP’yi yoklama gereği duyuyor, bunun Türkçeci budur!

Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek?

DP, şu ana kadar uzlaşı kanallarını açık tuttuğu 4’lü modelde mi yürüyecek- ki DP tabanı da bunu destekliyor, yoksa UBP’li hükümete onay verip YDP’li Bertan Zaroğlu’nu bu memlekete “bakan” yapma başarısını (!) mı gösterecek? Umarım hem kendine hem de ülkeye yazık etmez!

Bunu siyasi atmosfer gösterecek. Göreceğiz.