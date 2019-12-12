Ve 44. yaş

Tam 44 yıl oldu.

Yenidüzen 44 yıl önce bugün yayın hayatına başlamıştı.

Bin bir emek, bin bir çabayla…

Umutla, heyecanla…

Kısıtlı imkânlarla ama çok fazla yürekle…

Çeşitli zorluklar atlatıldı, tehditler aldı, sesi kesilmeye çalışıldı, başlarda aksadı da yayın hayatı…

Ama hiç yılmadı Yenidüzen ailesi ve bugünlere geldi.

Zorluklar hiç bitmedi aslında…

Her farklı zamanın farklı zorlukları oldu.

O farklı zorluklar yine farklı başarılarla aşıldı.

Şimdilerde yine farklı zorluklar var;

Haksız rekabet, özellikle yazılı basını çok zorluyor…

Örneğin Türkiye kaynaklı, burada da satışı yapılan ürünlerin reklamları zaten Türkiye basınında yayınlandığı için buradaki gazeteler o reklam payından yararlanamıyor…

Getirip dağıtan, satanlar reklam verme gereği duymuyorlar.

Yazılı ve web yayınların gelir kaynakları özellikle yerel şirketlerimiz ve iş insanlarımızın destekleriyle oluşuyor. Teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden.

Yazılı basın artık matbaa giderlerini karşılayabilecek satış oranına sahip değiller.

Bu gider farkı ve de diğer maliyet, reklamlardan gelen gelirlerle dengelenebiliyor.

Bu nedenle okurların her gün büyük emek verilerek hazırlanan gazeteleri bayilerinden istemeleri çok önemli.

Her gün alınan bir gazete o çorbaya atılan tuzun verdiği lezzeti daha güçlü hale getirecektir.

Muhabiriyle, editörüyle, yazarı-çizeriyle, sayfa tasarımcısıyla, reklamcısıyla, idari kadrosuyla, yöneticisiyle Yenidüzen, her gün gazete, her Pazar dergi hazırlamaya çalışırken 44 yıldır en iyiyi sunmaya çalışıyor.

Okurlarına saygı duyuyor…

Hiçbir ödemesini aksatmadan, çalışanlarının haklarını tamamıyla vermeye çalışarak, sendikalı-toplu sözleşmeli yürümeye devam ediyor.

Olanaklar zorlanarak, imkânlar yaratılarak bugün çalışanlarına 13. maaşlarını da ödeyen Yenidüzen, bütün zorluklara rağmen 44 yıllık başarının devam ettirilmesi için dayanışmanın gücüne fazlasıyla inanmaktadır.

Bu dayanışma yukarıda da değindiğim gibi her gün gazete almakla, www.yeniduzen.com’u tıklayarak web sayfamızı ziyaret etmekle, ABONE HABER yazıp 4303’e göndermek ve haber paketimize üye olmakla mümkündür.

dergilik.com.tr veya dijitalbasin.com’dan da sayfaları bir bir çevirerek gazete okur gibi okuyabilir, bize destek olabilirsiniz.

Daha uzun yıllar Yenidüzen için…

Meclis’in raporu

Meclis geçen yıl yaşanan ve dört canın da sel sularına kapılıp gittiği felaketin ardından nihayet araştırma raporunu yayınladı ama ben bir yıldır söylenen şeylerin dışında farklı bir şey görmedim raporda… Bilinen şeyleri tekrarlamışlar sadece… Yani bir yıl boşuna beklemişler. Hemen olayın ertesi günü de bu yazılanlar yazılabilirdi. Üstelik de Ciklos’ta Girne’ye inerken sol tarafta bulunan duvarın üzerindeki çizimlerin sanatçılarımız tarafından yapıldığı bilgisine bile sahip olmayan! komitenin, “çocukların boyadığı duvar” şeklinde düzenlenen raporunun çok da ciddiye alınacak bir rapor olmadığı söylenebilir.