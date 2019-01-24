VDSL hizmeti verilen bölgeler açıklandı

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, ADSL teknolojisinin gelişmiş versiyonu olarak ifade edilen VDSL hizmetinin Lefkoşa, Gönyeli, Haspolat ve Girne’de bazı bölgelerde verilmeye başlandığını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Elagöz’ün yazılı açıklamasına göre, ADSL’den çok daha yüksek hızlara ulaşılabilen VDSL teknolojisinden yararlanmak için santralden uzaklığın 1 kilometreyi geçmemesi gerek.

DOSYA İNDİRME HIZI 100MBİT/S YÜKLEME HIZI DA 50 MBİT/S SEVİYELERİNDE

Açılımı “Very High Speed Digital Subscriber Line” olan VDSL teknolojisinde dosya indirme hızı maksimum 100Mbit/s yükleme hızı da 50 Mbit/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. ADSL hizmetinde olduğu gibi hem telefon hem de internet aynı anda kullanılabilecek.

“GEREKLİ BAŞVURU FORMLARINI DOLDURMASI GEREK”

Belirtilen adreslerde kalanların, VDSL hizmetinden faydalanmak için seçeceği bir internet servis sağlayıcısına gidip gerekli başvuru formlarını doldurması gerekiyor. İnternet servis sağlayıcısı ilgili başvuru KKTC Telekomünikasyon Dairesi’ne iletmesi ile beraber talep edilen hızın sağlanıp sağlanamayacağının kontrolünün yapılmasıyla uygun bulunan talepler kısa sürede işleme konacak.

AÇILAN HIZ PROFİLLERİ

KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nce şu an için açılan hız profilleri şöyle açıklandı:

“16Mbit/s indirme 2Mbit/s yükleme; 16Mbit/s indirme 4Mbit/s yükleme; 24Mbit/s indirme 2Mbit/s yükleme; 24Mbit/s indirme 4Mbit/s yükleme; 34Mbit/s indirme 2Mbit/s yükleme; 34Mbit/s indirme 4Mbit/s yükleme; 50Mbit/s indirme 2Mbit/s yükleme; 50Mbit/s indirme 4Mbit/s yükleme.”

VDSL VE TELEFON HİZMETİ VERİLEN ADRESLER

VDSL ve telefon hizmeti verilen adresler şöyle:

“Lefkoşa Bölgesi; Lefkoşa Santrali ve 1 km çevresi (Yenişehir bölgesi). Gönyeli Bölgesi; Gönyeli santrali ve 1 km çevresi. Evren Paşa Caddesinin bir kısmı, Toprak Sokak, Isırgan Sokak, Sancak Sokak, Hizmet Sokak, Özenli Sokak, Birlik Sokak., Lavanta Sokak., Karşıyaka Sokak., Öncü Sokak’ın bir kısmı, Yüzücü Sokak, Keçeci Sokak, Necati Taşkın Sokak’ın bir kısmı. Demir Sokak’ın Bir kısmı, Nazar Villaları bölgesi ( Serin ve Seranat Sokak), Aldora Sitesi bölgesi, Utku Sokak, Soylu Sokak, Ülkü sokak. Taşkınköy Bölgesi; Taşkınköy Santrali ve 1 km çevresi. Bostancı Yolu Sokak ve bölgesi. Haspolat Bölgesi; Kirli Sanayi Bölgesi. Girne Bölgesi; Girne Santrali ve 1km çevresi. Salih Miroğlu Caddesi, Şehit. Cavit Salih Sokak, Şehit, Faik Cahit Suriri Sokak. Kaşgar Court yolu üzeri, Gazi Osman Paşa Caddesi, Polatlı Sokak, Demet Sokak. Girne Lavaş yanı Mete Adanır Caddesi, Piyale Paşa Sokak, Işıklar Sokak.”

KISA ZAMAN İÇİNDE VDSL VE SES HİZMETİNİN DEVREYE GİRECEĞİ BÖLGELER

Kısa bir zaman içinde VDSL ve ses hizmetinin devreye gireceği bölgeler ise şöyle:

“Lefkoşa Bölgesi; Osman Örek Caddesi’nin güney tarafı. DNR Levent Apartmanlar bölgesi, Küçük Kaymaklı Lemar Arkası Şehit Mehmet Kemal Sokak. Haspolat Bölgesi; Haspolat Belediye Apartmanları ve bölgesi. Girne Bölgesi; Girne yeni belediye binası yanı, Mete Adanır Sokak, Şehit Mehmet Mustafa Sokak, Doğanköy girişi Semih Sancar Caddesi Zeytinli Sokak, Zeytin Dalı Sokak.”