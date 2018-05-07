"Vay Sen Misin Ben Olan” LAÜ’de sahnelenecek



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bahar etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Meydan Sahnesi’nin ünlü oyuncuları “Vay Sen Misin Ben Olan” isimli tiyatro oyununu LAÜ’de sahneleyecek.

Kadrosunda ünlü tiyatrocuların yer aldığı İstanbul Meydan Sahnesi komedi 2. perde oyunu 18 Mayıs 2018 tarihinde LAÜ Hukuk Fakültesi Amfisi’nde saat 19:00’da tiyatro severlerle buluşacak.

Ömer Pınar’ın kaleminden iki perdelik komedi oyunu, Galip Erdal’ın yönetmenliğinde; Kemal Kuruçay, Tuba Erdem, Deniz Oral, Ece Müderrisoğlu, Kemal Zeydan gibi tanınmış tiyatrocuların performansıyla seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Oyunun kostüm-dekor tasarımı Fidan Şahin, Yapımcısı Faruk Sofuoğlu, Reji Asistanı Didem Karataş, Ses-Işık Adem Akbey ile Emrah Sürücü’ye ait.

Oyun bazı insanların karakterlerinin yaşam koşullarına göre değişmeyebileceğini, insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olabileceğini, iki farklı evliliğin üzerinden mizahi bir dille anlatıyor. Aynı kültür ve çevreden yetişmiş iki arkadaşın koşullar aynı olsa bile yapıları gereği farklı kimliklere bürünebileceğinin altını çiziyor.

Mutlulukla mutsuzluğun, vefa ile hayırsızlığın, dürüstlükle sahtekarlığın arasındaki ince çizgiyi izleyicilerin gözleri önüne sereceği oyuna giriş ücretsiz olacak. Her rastlantı gerçekten tesadüf müdür sorusunu izleyiciye sorduran oyun sorunun cevabını salonu dolduran seyircileri güldürerek verecek.

