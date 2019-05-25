Vatandaşlık, ‘çalışma iznine’ bağlı olmayacak

Ayşe GÜLER

4’lü Koalisyon Hükümeti’nin protokolünde de yer alan ‘Yurttaşlık Yasa Tasarısı’, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’ne de aynı temel ilkeyle taşındı: Çalışma izni yurttaşlık hakkı doğurmayacak.

UBP-HP protokolünde şu madde dikkat çekti:

“Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve ona paralel şekilde hazırlanmış olan taslak Çalışma-İkamet Yasa Tasarısı. Yurttaşlık yasası çalışması yurttaşlık verilmesinde objektif kriterler getirecek; belirli bazı hakları içerecek bir beyaz kimlik uygulamasına yer verecek; yeni rejimle birlikte mevcut haklara halel getirmeyecek ancak vatandaşlığın artık çalışma iznine bağlanmayacağı düzenlemeler içerecek bir anlayışla yapılacaktır.”





4'LÜ KOALİSYONUN HAZIRLADIĞI ÇALIŞMA NE İÇERİYORDU? Yurttaşlık yasası çalışması, yurttaşlık verilmesinde objektif kriterler getirecek.

Belirli bazı hakları içerecek bir beyaz kimlik uygulamasına yer verecek.

Çalışma içerisinde yeni rejimle birlikte mevcut haklara helal getirmeyecek ancak vatandaşlığın artık çalışma iznine bağlanmayacağı düzenleyecek bir anlayışla yapılacak.

Gözler yine yurttaşlıkta

Daha önce kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan, iptallerin gündeme geldiği yurttaşlıklarda yeni düzenleme için geri da sayım başladı.

‘Nüfus politikasına’ uyumlu, ‘siyasi istismara açık olmaması’ hedefini taşıyan yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi halinde, vatandaşlık verilmesi artık çalışma iznine bağlanmayacak.

Protokolde madde madde…

Protokole göre; Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve ona paralel şekilde hazırlanmış olan taslak, Çalışma-İkamet Yasa Tasarısı öncelik verilecek yasa çalışmaları arasında.

Yurttaşlık Yasası çalışması; yurttaşlık verilmesinde objektif kriterler getirecek, belirli bazı hakları içerecek bir beyaz kimlik uygulamasına yer verecek.

Yasa ile birlikte vatandaşlık artık çalışma iznine bağlanmayacak.

Beyaz kimliğin kapsamı genişletilecek

Vatandaşlık Yasası ile birlikte Beyaz Kimlik kapsamının da genişletilmesi hedefleniyor.

Bu kişilerin kamudan alacağı hizmetlerde kolaylığa gidileceği, beyaz kimlik sahibi olanlardan her yıl yeni çalışma izni istenmeyeceği, iş kurma yetkilerine sahip olması amaçlanıyor.

Çalışma ile yatırımcıların önünü açacak bir takım kriterlerin koyulması hedefleniyor.

Ülkeye yapılacak yatırımın, sağlayacağı fayda ve istihdama göre yurttaşlık kazanması isteniyor.

Temel sebebi ekonomik olan yurttaşlık taleplerinin beyaz kimlikle çözülmesi planlanıyor.

Böylelikle dünyadaki yurttaşlık sistemine biraz daha yakın hale gelinmesi hedefleniyor.

Bu yasa tasarısı ile bakan veya Bakanlar Kurulu’nun inisiyatifinde sadece kağıt üzerindeki çalışma izninin varlığını göstererek bir yurttaşlık sistemine geçilmesinin önüne geçecek.

Yurttaşlık verilecek sistemde tamamen ortak kimlik ve bağlılık ilişkisine, devletle birey arasındaki aidiyet duygusunu ölçerek bir yurttaşlık sistemine geçilecek.

‘Denge’ hedefi…

Çalışmanın yasallaşması ile ülkede doğal yoldan elde edilen nüfusla, sonradan kazanılan nüfus arasında bir denge sağlanması da hedefleniyor.

Aynı zamanda yabancı olan nüfusun veya yurttaş olmayan nüfusun da karşılaşacakları ekonomik, sosyal zorlukların önüne geçecek bir Daimi İkametgah İzinleri Yasası ile Yurttaşlık Yasası harmanlanacak.