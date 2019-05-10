Vatandaş ümitsiz

Kıbrıs’ın kuzeyinin ilk dörtlü koalisyon hükümetinin, istifa etmesi üzerine vatandaşlar, ülkeden beklentileri kalmadığını söyledi. Gözler yeni hükümetin hangi partilerle kurulacağına çevrilmişken, halk, “Değişen bir şey olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Dila ŞİMŞEK

İlk dörtlü koalisyon sıfatını taşıyan CTP-HP-TDP-DP koalisyonu dün Başbakan Tufan Erhürman’ın istifa etmesi ile biterken, yurttaş artık hiçbir ümitleri kalmadığını söyleyerek siyasetteki gelişmelere tepki gösterdi. Siyasette başlayan yeni süreçte, gözler yeni hükümetin hangi partiler ile kurulacağına çevrilmişken vatandaşlar, “Daha önce görmediğimiz bir parti gelmeyecek. Bunca zaman nasılsa, yine öyle olacak. Artık bu ülkeye olan inancımızı yitirdik” şeklinde konuştu. Vatandaşlar, hükümetin başına hangi parti gelirse gelsin, sağduyulu ve vicdanlı olarak çalışmaları gerektiğine dikkat çekti. Ülkede büyük mali sıkıntıların ve ekonomik krizin olduğuna işaret eden vatandaşlar, devletin içinde bulunduğu durumdan dolayı hüzün duyduklarını dile getirdi.

Kimi vatandaşlar, “Bu ülke ilk defa dürüst, temiz ve akıllı bir başbakan görmüştü” derken, kimisi de “Ekonominin bu kadar kötüye gitmesi sonrasında hükümetin istifa etmesi de isabet oldu” diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik sorunun sadece Kıbrıs’ın kuzeyinden dolayı kaynaklanmadığına değinen yurttaşlar, bu süreçte Türkiye’deki seçimlerin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

“Gelecek hükümet, dar gelirli insanların, rahatça yaşayabileceği bir ülke yaratmalıdır” diyen yurttaşlar, başa gelecek hükümeti ciddi sorunların beklediğini ifade etti.

Ülkedeki gençler ise, geleceğe dair umutsuzluk içinde olduklarını ve beyin göç yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti.

Vatandaşlar ne dedi?

Hilal Demir: “Tek beklentim sağduyulu bir hükümet”

“Yeni gelecek olan hükümetten beklentim, partinin ismi fark etmeksizin, sağduyu ile çalışmalarıdır. Tüm vatandaşların tek derdi geçim derdi, artık insanların çalışmaya enerjisi kalmadı, alınan maaş market alışverişine yetmiyor. Sağduyu ve vicdanla, insanların asgari ücretle geçinmeye çalıştığını unutmayarak çalışma yapmaları gerekiyor. Bu ülkede asgari ücret açlık sınırının altındadır. Gelecek hükümet, dar gelirli insanların, rahatça yaşayabileceği bir ülke yaratmalıdır. Bu kadar küçük bir adada düzen kurmak zor olmamalı. Tabii ki, Türkiye ile bağlantılar var ve bu yüzden özgür irade ile kararlar alınamıyor, başka bir ülkeye de bağlıyız, bunun getirdiği şartlar var… Ancak her yerde her zaman bir takım etkenler vardır, herkes bir yere bağlı yaşamak durumunda kalıyor. Kamuoyu ile birlikte hareket edilmelidir.”

Ahmet Avcı: “Ekonominin istikrarlı olmasını istiyorum”

“Benim devletten beklentim, ekonominin istikrarlı olmasıdır. Bir ülkede ana para birimi varken, döviz üzerinden maliyetler ödeniyorsa, tabii ki sorun çıkar. Tek bir para biriminin kullanılmasını sağlamaları gerekir. Gelecek hükümet hangi parti, kim olursa olsun, ekonomik istikrarı sağlamak için çabalamalıdır.”

Mehmet Akar: “Biz daha kötü günler göreceğiz”

“Bu ülke ilk defa dürüst, temiz ve akıllı bir başbakan görmüştü. Bu hükümet kurulduğundan beri, nasıl dağıtılır diye hesaplar yapılıyordu. Herkes başa geçmenin derdindeydi. Ancak, bu ülke zaten batmış, ekonomisinden tutun siyasetine kadar tamamen batmış. Başa şimdi kim geçerse geçsin, para kaynağı bulamayacağı için çok büyük sorunlar yaşayacak. Şimdi hangi hükümet hangi para ile ay sonu memuru ödeyecek? Bizim ülkemiz, sadece geniş gelirlinin yaşayabileceği, özel sektör çalışanlarının insan yerine konulmadığı bir ülke. Biz daha kötü günler göreceğiz. Türkiye’nin de bugünkü halinden dolayı ekonomi batmışken, şimdi daha beter olacak. Ben anlamıyorum, bu koltukta ne var da herkes oturmak istiyor? Para yok, çalışmayı bilen yetenekli işçin yok, bin tane sorun var… Kim, ne çıkarla bu ülkenin başına geçmek istesin? Şimdi birisi bana gel başbakan ol dese, ancak gülerim. Batmış bir ekonomi, batmış bir ülkenin başına geçip bunca sorunla mı uğraşacağım? İşte uğraşanları da bırakmadılar ki çalışsınlar. Örneğin ben rahatsızlığım sebebiyle hastaneye giden birisiyim, devlet hastanesine gittiğimde çok büyük bir gelişme olduğunu gördüm, Sağlık Bakanlığı’nın işini iyi yaptığına şahit oldum. Ama insanları bırakmadılar işlerini yapsınlar.”

Raif Yıldırımer: “Bir genç olarak ülkeye olan inancımı yitirdim”

“Hükümet istifa etti, yerine gelecek kişilerden de yine bir beklentim yoktur. Bir genç olarak, 22 yıldır gördüğüm hiçbir hükümet iflah olmadı. Ülkemizde işsizlikten altyapıya, yolsuzluğa kadar birçok büyük sorun var. Ben bunların çözüleceğine olan inancımı yitirdim. Şimdi devletin başına kim geçerse geçsin, ben bir şeyin değişeceğine inanmıyorum.”

Ruhan Güvenir: “Hükümetin değişmesi ile çok bir şeyin değişeceğine inanmıyorum”

“Ben hükümetin değişmesi ile çok bir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Değişen sadece şahıslar ve partiler oluyor ne yazık ki. İçinde bulunduğumuz koşullar ve ülke şartları hep aynı kalıyor. Ama tabii ki değişmesini çok isterdim. Barışı destekleyen, her insanın hür ve eşit olması gerektiğine inanan biriyim. Ülkedeki en büyük sorun, kontrolsüz göçtür. Ülkedeki nüfus sorununun çözülmesi, ülkenin altyapısı buna elverişli değilken, sorgusuz ve sualsizce insanların buraya gelmesinin değiştirilmesini istiyorum.”

Taner Yurdal: “Hükümetten beklentim, geçmişten ders alarak aynı hataları yapmamalarıdır”

“Ülkedeki en büyük sorun ekonomidir. Ekonomi bu şekilde olduğu sürece, hangi parti başta olursa olsun bizler vatandaş olarak zorlu günler geçireceğiz. Hükümetten beklentim, geçmişten ders alarak aynı hataları yapmamalarıdır. Gelecek kişilere de şimdiden başarılar diliyorum.”

Huriye Yulaç: “Kendi kendimizi yönetebilmek istiyorum”

“Sol görüşlü bir insan olarak olanlara çok üzüldüm. Mücadeleyi şimdiye kadar hiç bırakmadık. Şimdi hükümetin değişmesinden memnun değilim. Kendi kendimizi yönettiğimize inanmıyorum ama buna rağmen vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’deki seçimler de aslında iki ülkenin ilişkileri olduğu için çok önemli. Bizi bu saatten sonra ancak güney ile olacak bir anlaşma kurtarır diye düşünüyorum.”

Mehmet Türkelman: “Ne oldu da hükümet değişiyor?”

“Başbakan Erhüman, ülkeyi çok iyi yönetiyordu, ne oldu da hükümet değişiyor? Yerine kim gelecek bilmiyoruz. Bana göre, zaten böyle olacağı belliydi. Ülkedeki şu an en büyük sorun ekonomi. Gelen zamlar, dövizin tavan yapması… Artık bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum çünkü tüm yaşamımızı etkiliyor.”

Serpil Hürsöz: “Başbakanın istifa etmesi sebebiyle çok derin bir hüzün duyuyorum”

“Hükümetin başına yine, daha önceden de aşikar olduğumuz kişiler geçecektir. Ancak zaten 40 senedir ne olup olmayacağını gördük ve bu yüzden yine hükümetin değişmesiyle gelecek kişilerin ülkeye ne katacağını bilmiyorum. Başbakanın istifa etmesi sebebiyle çok derin bir hüzün duyuyorum kendisini çok severdim. Ülkedeki en büyük sorun ise yolsuzluktur. İnsanlar neden bunu görmüyor bilmiyorum. Tufan bey konuşmasını ve hukuk bilen birisiydi…”

Ramazan Damcı: “Geçmiş hatalar tekrarlanmasın”

“Ekonominin bu kadar kötüye gitmesi sonrasında hükümetin istifa etmesi de isabet oldu. Benim yeni hükümetten beklentilerim, başa hangi parti veya partiler gelirse gelsin, geçmiş hataları tekrarlamamalarıdır.”

Nejla Gazi: “İstikrarlı bir ekonomi tek çözümdür”

“Yeni gelecek hükümetin, sağduyu ve vicdanla, koltuk sevdasına kapılmadan, doğruyu ve yanlışı ayırt ederek çalışmasını bekliyorum. Hangi parti başta olursa olsun, dürüstçe yönetmeli. Ülkemizde ekonomi en büyük sorun ve bunun istikrarlı olması bizler için tek çözümdür.”

Melisa Santürk : “Yeni hükümetten de büyük bir farklılık beklemiyorum”

“Bir genç olarak bu ülkeye karşı inancımı yitirdim. Hayalimiz hep buradan gitmek, başka bir yerde okumak veya başka bir ülkede çalışmak oldu. Ülkede her şey zaten sorun olduğu için, özellikle de bizim önümüzü tıkıyor. Ne olacağını bilmiyorum ama yeni hükümetten de büyük bir farklılık beklemiyorum.”