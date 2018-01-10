"Vatandaş, partilere ‘koalisyon’ görevi verdi"

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, bu akşam saat 19.00’da toplanacak MYK ardından da Parti Meclisi toplantısında değerlendirme yapılacağını söyledi.

Meclis grup oluşturacak kadar milletvekili çıkaramayan partilerin koalisyona girmesini sağlıklı bulmadığını belirten Özcafer, bunun yasa çalışmaları sırasında sıkıntı yaratacağını anımsattı.

BRT’ye konuşan Özcafer, vatandaşın partilere koalisyon kurun görevi verdiğini belirterek, bütçe konusuna değindi ve bu noktada da sorumluluğun erken seçim isteyen partilerde olduğunu söyledi.