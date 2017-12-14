Vatan şairi Namık Kemal ölüm yıldönümünde anıldı.

Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal ölümünün 129. yıldönümünde Namık Kemal Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Namık Kemal Meydanı’ndaki büstü önünde düzenlenen törenle anıldı.

Okul Müdür Muavini Nedime Kızılörs’ün sorumluluğunda, Edebiyat Öğretmeni Muhammed Ordu ve Tarih Öğretmeni Zuhal Mustafaoğulları tarafından hazırlanan Namık Kemal’i anma töreni, törene katılan öğretmen ve öğrencilerin Namık Kemal’in büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından Edebiyat Öğretmeni Muhammed Ordu yaptığı konuşmada Namık Kemal'in eserlerinden bahsederek Namık Kemal’in Türk Edebiyatı ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’ndaki önemini vurguladı. Namık Kemal’in Mağusa'da bulunduğu 38 aylık sürgün döneminde birçok eserini burada yazdığından da söz eden Muhammed Ordu, Namık Kemal’in Mağusa hakkındaki görüş ve düşüncelerini de öğrencilere aktardı.

Öğrenciler de yaptıkları konuşmalarda Namık Kemal'in hayatından bahsederek Namık Kemal’in şiirlerinden okudular.

Anma töreninin ardından öğretmen ve öğrenciler Namık Kemal’in sürgünde iken kalmış olduğu zindanı da ziyaret ederek zindan hakkında bilgiler aldılar.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Namık Kemal’i anma etkinliğiyle Namık Kemal Lisesi öğrencileri, düşünceleri ve eserleriyle Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal'i yakından tanıma fırsatı bulmaktadırlar.