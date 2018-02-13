“Var oluş için üreten ekonomi”

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin ukalalık yapmak, konulara “her şeyi ben bilirim” üzerinden yaklaşmak niyetinde olmadığını belirterek, yönetimi doğrudan doğruya konularla ve sorunlarla iç içe olan ve çözüm önerilerini geliştirmiş olanlarla yakın ilişki içinde sürdürmek istediklerini vurguladı.

Yasal açıdan 4’lü bir koalisyon hükümeti kurduklarını ancak kendilerine göre koalisyonun 5’li olduğunu söyleyen Erhürman, esas büyük 5’inci ortaklarının halk olduğunu, sonuna kadar halk, dolayısıyla sivil toplum örgütleriyle birlikte sorunlara çare üretmeye çalışacaklarını ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Deniz: "Cesaretten memnuniyet duyduk"

KTTO Başkanı Turgay Deniz ziyarette yaptığı konuşmada, 4 partili bir koalisyon hükümeti kurulması konusunda gösterilen cesaretten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Böyle bir hükümeti sürdürmenin çok zor olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Deniz, hükümet ortaklarının söylem ve duruşlarından başarılı olunacağına inandıklarını ifade etti.

“Hükümet programını canı gönülden destekliyoruz"

Hükümet programında yer alan konularla kendi isteklerinin yüzde 90-95 oranında örtüştüğünü dile getiren Deniz, hükümet programının uygulanmasını istediklerini ve programı canı gönülden desteklediklerini kaydetti.

Deniz, bu hususta odalarına düşen neyse yapmaya hazır olduklarını, özellikle ekonomi konularında birlikte çalışma ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Zamanlama

İş adamı olarak hedef koyarken mutlaka takvimlendirme de yaptıklarını anlatan Deniz, Erhürman’dan hükümet programında ön görülen hedefleri hangi zamanda yapmayı planladıklarını ilerleyen günlerde kendilerine söylemesini istedi.

Deniz, ülkede bir yangın olduğunu kaydederek, hükümet programına sadık kalınarak bu yangının dindirilebileceğine inandıklarını vurguladı.

Trafik ve çevre konularında da duyarlı olduklarını ifade eden Deniz, bu konulardaki gelişmeler ve insanların yaşam kalitesinin yükselmesinin ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını söyledi.

Erhürman: "KTTO Kıbrıslı Türklerin dışa açılan pencerelerinden biri”

Başbakan Tufan Erhürman da kabulde yaptığı konuşmada, KTTO’nun yeni yönetim kurulunu kutladı, Oda’nın hukuki statüsü açısından Kıbrıslı Türklerin dışa açılan pencerelerinden birisi olduğunu ve önemli bir örgüt olduğunu söyledi.

Hükümet programında yer alan hedeflerin zamanlamasının elbette önemli olduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, dün Meclis’te görüşülenin 5 yılık hükmet programı olduğunu, bir çalışma planı olmadığını söyledi.

“Sonuç odaklı bir çalışma takvimini hayata geçirmek önemli"

Hükümet programını yıllık çalışma planları olarak takvimlendirmek istediklerini kaydeden Erhürman, sonuç odaklı bir çalışma takvimini hayata geçirmenin önemini vurguladı.

“Her bakanlıktan bir yıllık çalışma takvimi istedik”

Tüm bakanlıkların bir yıllık çalışma takviminin çıkarılmasını istediklerini kaydeden Erhürman, bunun kamuoyunun çalışmalarını takip etmesi ve katkı koyabilmesi açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Bunu, kurum ve kuruluşlara da yaymak istediklerini belirten Erhürman, bir yılın sonunda hedefledikleri arasından nelere ulaştıklarını, neleri gerçekleştiremediklerini sebepleriyle birlikte açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmayı istediklerini söyledi.

Hükümetin bu dönemde ekonomiyi tüm politikaların merkezine aldığını dile getiren Başbakan Erhürman, hükümet programında da ekonomi politikasının merkezde bulunduğunu belirtti.

“Var oluş için üreten ekonomi”

Ekonomi olmadan toplumsal var oluşu güvence altında tutabilmelerinin mümkün olmadığını, Kıbrıs Türk halkının var oluşunun üretken bir ekonomi yaratılarak sağlanabileceğini ifade eden Erhürman, bu yüzden ekonomi alanındaki örgütlerle ilişkilerine özel bir önem addettiklerini de kaydetti.

Akıncı'ya da ziyaret gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yeni yönetim kurulunu kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşme, Turgay Deniz başkanlığındaki yeni yönetimin nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşti.