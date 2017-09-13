“Vanya Sonya, Maşa ve Spike” sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” temasıyla düzenlediği 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde, Tiyatro Pera, “Vanya Sonya, Maşa ve Spike” oyununu sahneledi.

LTB’den verilen bilgiye göre, oyun, önceki akşam YDÜ AKKM’de izleyiciyle buluştu.

Sanatçı Yücel Erten’in yönettiği, taşra yaşamının umutsuzluğu, modern insanın yalnızlığı ve zeki bir komedinin hüzünle buluştuğu bir yorumla sahnelenen oyunda, Şerif Erol, Tilbe Saran, Nesrin Kazankaya, Doğan Akdoğan, Başak Meşe ve Gamze İpek rol aldı.

Oyunu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, bazı belediye meclis üyeleri ile tiyatro severler izledi.

Oyun sonrasında ise Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber, oyunun yönetmeni sanatçı Yücel Erten’i sahneye davet ederek, tiyatro ekibini tebrik etti. Karabiber, ekip adına Nesrin Kazankaya’ya festival plaketi takdim etti.

Festivalde bu akşam, Tiyatro İn, Mehmet Birkiye’nin yönetiminde, Nergis Öztürk ve Engin Hepileri’nin oyunculuğunda “Akciğer” adlı oyunu sahnelendi.