Vangöl anısına oynadılar

GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü Urcan Vangöl Spor Akademisi tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası önceki gün tamamlandı. Urcan Vangöl anısına organize edilen turnuvaya GAÜ Çetinkaya’nın yanı sıra Yenicami, Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı, Gençlik Gücü, Göçmenköy ve Dikmen katılım gösterdi. 5-6 Temmuz tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Halı Sahası’nda yer alan turnuvada şampiyon Baf Ülkü Yurdu oldu.

Grup maçları

Turnuva çerçevesinde takımlar Sarı ve Kırmızı olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sarı Grup’ta GAÜ Çetinkaya, Baf Ülkü Yurdu, Gençlik Gücü ve Göçmenköy, Kırmızı Grup’ta Dikmen, Türk Ocağı, Binatlı ve Yenicami takımları yer aldı. Sarı grupta elde ettiği neticeler sonucunda Baf Ülkü Yurdu birinci, GAÜ Çetinkaya ikinci olarak bir üst tura yükseldi. Kırmızı Grup’ta ise Yenicami birinci olarak tur atlarken, grubun ikincisi Türk Ocağı oldu.

Şampiyon Baf Ülkü Yurdu

Çapraz eşleşme sonucunda yarı finallerde Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı, GAÜ Çetinkaya ile Yenicami eşleşti. Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup eden Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami’yi 3-1 yenen GAÜ Çetinkaya finale yükseldi. Final karşılaşmasında Çetinkaya’yı 3-2 yenen Baf Ülkü Yurdu şampiyon oldu. Yarı finallerde mağlup olan Türk Ocağı ile Yenicami arasında oynanan üçüncülük maçını Yenicami 3-1’lik skorla kazandı.

Ödül töreni

Turnuvanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken özel ödüller de verildi. Turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne Yenicami’den Maher Halbıh layık görülürken en iyi kaleci Türk Ocağı’ndan Yusuf Akdağ seçildi. Turnuvaya yapmış olduğu katkılardan dolayı merhum Urcan Vangöl’ün eşi Ender Vangöl’e GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi bir plaket takdim etti.

Fotoğraflar: Kanı Aldağ