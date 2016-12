VANGELİS VE BRUNO MARS HAYRANLARINA ÖZEL!

Ersin KAŞİF

VANGELİS’İN ‘ROSETTA’SINI DİNLEDİNİZ Mİ?

Adres okurları! çok ilginizi çekecek bir eserle karşınızdayız. Tüm dünyada Eylül’de yayınlanın Vangelis’in nefes kesen albümü, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) tarihte ilk kez bir kuyruklu yıldızın üzerine iniş yapmayı başardığı proje olan Rosetta Görevi’nden esinlenerek bestelendi. Chariots of Fire ve Blade Runner filmleri için yaptığı müzikleri dünya çapında ünlü olan Vangelis müzikal ilham kaynağını şöyle açıklıyor: “Mitoloji bilim ve uzay keşfi çocukluğumdan beri beni büyüleyen konular. Ve her zaman bestelediğim müzik, bu konularla bir şekilde ilişkili oldu. Proje, Vangelis’in büyük hayranı olan ESA astronotu André Kuipers’in Uluslararası Uzay İstasyonu’ndayken Vangelis’e ulaşmasıyla ortaya çıkmaya başlamış. Kuipers’in Uzay İstasyonu’ndan yapılan videolu görüşme sırasında deneyimlerini ve hikayelerini paylaşmasıyla Vangelis, Rosetta’yı yazmak için ilham aldı. Bu müzik ESA’da Rosetta Görevi’nin gerçekleşmesinde payı olan herkese adandı. Rosetta, bir kuyruklu yıldızın yörüngesine girip üzerine iniş yapabilen ilk sonda. 2004’te kalkış yapan Rosetta’nın Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko isimli kuyruklu yıldıza ulaşması 10 yıl aldı. 2014’te kuyruklu yıldıza ulaşmasının ardından onunla birlikte iki yıl uçan Rosetta güneş sisteminin içine girerek donmuş kuyrukluyıldızın Güneş’in sıcaklığı tarafından nasıl etkilendiğini yerinde gözlemledi. Muhteşem albümün şarkı listesi ise şöyle:1 - Origins (Arrival) 2 – Starstuff 3 – Infinitude 4 - Exo genesis 5 - Celestial whispers 6 - Albedo 0.06 7 – Sunlight 8 - Rosetta

9 - Philae's descent 10 - Mission accomplie (Rosetta's Waltz) 11 – Perihelion 12 - Elegy

13 - Return to the void. Bence ilgilenmeye değer. (EMI Music Haber).

BRUNO MARS VE ‘24K MAGIC’

Her yaştan dinleyiciye çok kolay ulaşabilen yıldız, Bruno Mars bizlerle. Dört kıtada kendini çok sevdiren, albümleri satan ve özellikle dans etkinliklerinde de tercih olan şarkılarıyla, tahtına iyice yerleşmiş gibi. Dünyaca ünlü yıldız Bruno Mars dört yıl aradan sonra yepyeni bir single ile müzikseverlerin karşısına çıktı: “24K Magic!” Bu muhteşem single'ı iTunes üzerinden hemen alabilirsiniz: http://apple.co/2dWP1DY gecikmeyin. Shampoo Press & Curl tarafından yazılan ve prodüktörlüğü yapılan şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı. Ayrıca, aynı isimle çıkan bir albümün de önceden müjdesini veren Mars'ın merakla beklenen 3. stüdyo albümü 18 Kasım'da piyasaya çıkmıştı. Bu yepyeni şarkıya Bruno Mars ve Cameron Duddy tarafından yönetilen bir video klip eşlik ediyor. Ünlü Bellagio Şelaleleri'nde çekilen videoyu izlemek için: http://bit.ly/2dzpuBR linke ulaşmanız yeterli olacak. Daha fazla Bruno Mars mı dinlemek istiyorsunuz? Spotify: http://spoti.fi/Ze2heq Apple Music: http://apple.co/2dR0PMk fizy: http://bit.ly/2dXHA38 YouTube: http://bit.ly/1S0oqr1

Türk Telekom Müzik: http://bit.ly/2dxembV

Deezer: http://bit.ly/1jOttsa . (EMI MusicHaber).