Van'da çığ faciası: 23 can kaybı

Türkiye, Van'da bir minibüsün üzerine düşen çığın altında kalan vatandaşları arayan arama kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü. İkinci çığ olayında 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ve 9 sivil olmak üzere 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van'da meydana gelen çığ felaketinde şu an hastanelerimize cesetleri getirilen vatandaşlarımızın sayısı 18, ve hastanelerimizde 29 yaralının tedavi edildiğini söylemek istiyorum. Ölü sayısı artabilir. Yaralıların da sayısının artabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

AFAD ekibi Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan arama kurtarma ekiplerinin de üzerine çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

NTV canlı yayınına bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas olayın ardından yaptığı ilk açıklamada “25 kişinin kurtarıldığı bilgisini aldık. Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok. Bölgede 300 kişilik bir ekip çalışıyordu. 50 kişiden fazla kişi çığ altında kaldı” şeklinde konuştu. Bahçesaray Belediye Başkanı ilk belirlemelerde 8 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Arvas, 20 kişinin daha arandığını söyledi.

Van'da meydana gelen ikinci çığda TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

TC İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

"Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri 13 vatandaşımızı (8 sağ, 5 ölü) çığ altından çıkarmış, kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir.

Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır.

Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır.

Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakkuza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."