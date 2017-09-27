Van araç devrildi, sürücü sıkıştı!

Haspolat’ta 16:30 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında GE 381 plakalı van araç, yoldan çıkarak devrildi, sürücü araçta sıkıştı.

Haspolat Sanayi yolu üzerinde devrilen aracın sürücüsü itfaiye ve polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza sonucu 1 ağır olmak üzere yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis yaralıların isimlerini henüz açıklamadı…