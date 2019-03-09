Lapta-Karaoğlanoğlu yolunda seyir halindeki van araç cayır cayır yandı. Araç yangınına Girne İtfaiye Şube’de görevli ekipleri müdahale etti. Yangında soğutma çalışmaları yapıldı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığı yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Araç Yangını 9.3.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Alpaslan Bulanık yönetimindeki LD 782 plakalı araç seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangın sonucu aracın ön kabini, ön kaporta, plastik aksamları ve iki adet ön lastiği yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir

Fotoğraflar: Ali Yüksek (Jawa)