VALİDE HANIM KONAĞI – LEFKOŞA

Zekai Altan

Başkent Lefkoşa çok değişti. Benim Lise dönemi öğrencilik yıllarından günümüze kadar Lefkoşa’da inanılmaz bir değişim yaşandı ve yaşanıyor. Tabii bir de bizden önceki dönemde günümüze kadar yüzyıl içerisinde de de inanılmaz değişimler yaşandı. Benim Lise öğrenciliğim yıllarında anımsadıklarımdan başka Patronum Tuncer Bağışkan abimin yalnız Girne Kapısı sokağı içerisinde yakın tarihimize kadar bana aktardığı doku ve dükkânların geçmişi var. Mevlevi Tekkesi’nin karşısındaki köşe başındaki şimdiki Ziraat Bankası’nın olduğu bina ilkin Mevlevi Tekkesi’ne gelir sağlamak için 1934-1935 yılları arasında inşa edilmiş ve orası kahvehane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra Kıbrıs’a ilk döneri getiren eski Milli ve Galatasaraylı Naci Özkaya (Sarı Naci namıyla bilinmekteydi) 1957-1958 yılında bu binada dönercilik yapmaya başlamıştır. Daha sonra bu bina sırasıyla Anadolu Kulübü, Bedevi Pastahanesi ve Ziraat Bankası olarak kullanılmıştır. Bedevi Pastahanesinin yanında şamişici Abdullah’ın dükkânı. Şamişici Abdullah’ın dükkânının yanında Ahmet Becerikli’nin evi. Guşo’nun kahvehanesi. Guşo’nın kahvehanesinin yanında Kadir Ahmet Paraşut’un döner dükkânı. Bu dükkânı eşi Akile hanım ve oğlu Özgül ile birlikte çalıştırmaktaydı. Guşo’nun yanındaki cumbalı binada (Halkınsesi gazetesi’nin tam karşısı) ise Sabri Tahir turizmcilik yapar ve uçak bileti satardı.

Mekân

Lefkoşa’da özellikle birçok kültürel ve tarihi mirasa hayat verildi. Kurallara bağlı restorasyonlarla bu yapılara fonksiyonlar kazandırıldı. Bunlardan bir tanesi de Valide Hanım Konağı. Girne Kapısı’nda Mevlevi Tekkesi karşısında. Cadde üzerinde. İnanılmaz diyeceğim bir yapı. Lefkoşa’nın o tarihi dokusunu halen yansıtmakta. Restorasyon öncesi adeta kendini kaybettirmiş durumda idi. Ancak restorasyon sonrası kimliği ile mimari ve tarihi dokusu ile gün yüzüne çıktı. Şu anda da İlk kadın Başbakan ve Meclis eski Başkanı Siber Sibel’in kızı Sümer ve eşi Cemal tarafından küçük bir otel, cafe ve restoran olarak işletiliyor. Valide Hanım Konağı 1931 yılında inşa edilmiştir. Yapı Dr. Fazıl Küçük’ün babası Mehmet Hüseyin Küçük tarafından kızı Akıle Hanım için yaptırmıştır. Akıle Hanım öğretmen eşi Turgut Arca ile bu Konak’ta evlenmiş ve dört çocuk sahibi olmuştur. Ve ömrünün son yıllarına kadar bu Konak’ta yaşamıştır. Yapı tipik bir Lefkoşa Suriçi konağı özelliğini taşıyan örnek bir yapıdır. Ön kapısı tarihi Girne Kapısı’na arka kapısı da Osmanlı Dönemine ait Samanbahça’ya açılmakatdır. Lefkoşa’nın dokusuna uygun. Lefkoşa’nın özellikle Surlariçi’nin çok özenle restore edilmesi ve Lefkoşa’da Valide Hanım Konağı gibi tarihsel ve kültürel miras niteliği taşıyan yapıların küçük pansiyonlar ve cafe restoranlar olarak fonksiyon kazandırılması gerekmektedir.

Mönü ve Lezzet

Bu tarihi Konak günümüzde Otel ve Cafe ve Restoran olarak fonksiyon kazandı. Odaları ideal konforda ve lüks. Otantik yaklaşım tarzı ile çağdaş konaklamayı bir arada yaşatıyor. Birçok mefruşat başta dört direkli yataklar olmak üzere orijinal. Ön kapısı Girne Caddesi’ne açılıyor. Küçük bistro masalar ile adeta ben varım ve yaşıyorum dercesine. Burada gün içerisinde sıcak ve soğuk içecekleri tatabilirsiniz. Çok farklı kahveler. Cadde’nin keyfini ve Konağın zaman tünelindeki atmosferini soluyarak. Arka alanda çok güzel ve küçük bir Konak bahçesi. Masalar ve küçük bir yiyecek standı. Burada ayrıca çok güzel Kıbrıs Mutfağı öğle yemeklerinizi alabilirsiniz. Hergün farklı mönüler sunulmakta. A la carte olarak değil. Burada tavuk ızgara, mantı, köfte, sebze yemekleri, makarna ve pilav ile yoğurt servisi yapılmakta. Sıcak ve lezzetli yemekler. Arka bahçede alacağınız yemek ile Girne Caddesi trafığini bile hissetmezsiniz. Basit ancak lezzetli yemekler alabileceğiniz bir mekân. Fiyatı ise çok makul. Alacağınız her yemek tabağı için kişi başına 30 TL. Öğle yemek servisi saat 12.00-15.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Personel de tipik a la carte cafe üniformalı. Güleryüzlü. İşletmecileri Sümer hanım ile eşi Cemal bey. Mekân 2019 yılında hizmete girdi. Bu atmosferi, Valide Hanım konukseverliğini, mönü lezzetlerini ve içecekleri tatmanızı öneririm. Cadde üzerinde ve herzaman uğrayabileceğiniz bir mekân. Tavsiye ederim.

TEL: 0533 862 10 90 / 0392 227 43 54

ADRES: GİRNE CADDESİ NO. 87/LEFKOŞA