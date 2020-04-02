Vakıflardan Covid-19 konusunda bilgilendirme çalışması

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, koronavirüsle mücadeleye yönelik olarak halkı bilgilendirdi.

İdare hazırladığı görsellerle koronavirüsün hangi yüzeylerde ne kadar barınabildiğiyle ilgili halka bilgi aktardı.

Yapılan açıklamada, koronavirüsün metalde 5 gün, ahşapta 4 gün, paslanmaz çelikte 2-3 gün, kartonda 24 saat, bakırda 4 saat, alüminyumda 2 ile 8 saat, camda 5 güne kadar, seramikte 5 gün ve kâğıtta bazı Coronavirüs türleri sadece birkaç dakika yaşarken, diğerleri 5 güne kadar yaşadığına dikkat çekildi