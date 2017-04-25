Voleybolda erkekler Süper Kupa’nın sahibi Vakıflar Spor Kulübü oldu. Atatürk Spor Salonu’nda lig şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Rauf Raif Denktaş Kupası şampiyonu Vakıflar Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma sonunda kupaya uzanan taraf 3-2’lik skorla Vakıflar oldu.

Çekişmeli karşılaşma

Karşılaşmanın ilk seti 25-21’lik skorla Vakıflar üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti 26-20’lik skorla Çamlık Spor kazanarak skoru 2-1 lehine çevirdi. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette Vakıflar 30-28 galip gelerek maçı 2-2 yaptı ve tie-break setine taşıdı. Tie-break’te Vakıflar 8-3’lük üstünlük yakalarken Çamlık seti 8-8’e getirse de 15-13’lük skorla bu seti kazanan Vakıflar şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle maçı yöneten hakemlere plaketlerinin yanı sıra, takımlara kupaları takdim edildi.

Kadınlar finali Perşembe

Voleybolda kadınlar Süper Kupa mücadelesi Perşembe günü oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda lig şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Rauf Raif Denktaş Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Fotoğraf: Burhan Gürkan