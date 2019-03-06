Vakıflar, ‘Dome Sözleşmesi’ni imzaladı

Bir süredir Vakıflar Örgütü ile Dome Otel’i işleten Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı ve Dayanışma Turizm LTD. Dome Hotel Yönetim Kurulu arasında sorun olan "Dome Otel Sözleşmesi" Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nda onaylandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları, sözleşmenin tüm yönetim kurulu üyelerinin onayı ile oybirliği ile geçtiğini söyledi.

Sözleşmenin detaylarını paylaşmayan Musaoğulları, “ Ortaya iyi bir sözleşme çıkarıldı. Turizm Emekçileri Sendikası’na iletilecek. Olumlu olursa, hafta başında imzalanır” dedi.

Elde edilen bilgiye göre, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’ndan geçen sözleşme ile ilgili bugün Dome Otel’de sendika ve personel toplantısı yapılacak.