Vakıflar Bankası’ndan canlı döviz kredilerine %1.5 FAİZ İNDİRİMİ

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, her zaman kar etmemeyi, sektörde denge sağlamayı kendine ilke edinmiş bir banka olarak dövizin yükselmesi ile alım gücü de düşen müşterilerini de rahatlatmak adına böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Alınana kararla, Vakıflar Bankası taksitli canlı döviz kredisi kullanan bütün müşterilerine %1.5 oranında FAİZ İNDİRİMİ uygulayacak. Genel Müdür’ün açıklaması şöyle:

‘Kamu bankası’ olmamız hasebiyle ne yapabiliriz diye fikir jimnastiği yaptık. Sayın Başbakanımızın da açıklamış olduğu tedbirler çerçevesinde de duyarsız kalamazdık. Yönetim Kurulumuzda oturup değerlendirdiğimizde her zaman kar etmemeyi, sektörde denge sağlamayı kendine ilke edinmiş bir banka olarak neler yapılabiliriz, nasıl bir katkı sağlayabiliriz hükümetimize diye düşündük. Günün sonunda taksitli kredi kullanan bütün müşterilerimize FAİZ İNDİRİMİ yapmaya karar verdik. Bunu yaparken gerek ülkemizde yaşanan dövizdeki sıkıntılar ve alım gücünün düşmesi de etki yaptı. tüm bunları nasıl insanımızı biraz daha rahatlatırız ve ödeme kolaylığı içerisine getirebiliriz diye düşünürken, KKTC merkez Bankamız da bu tip kredilerde vade uzatma konusunda, yeniden yapılandırma çerçevesinde bir takım çalışmaları kamu oyuna da duyurdu. Biz banka olarak üzerimize düşeni bugünden başlayarak yılsonuna kadar, bize başvuran bütün taksitli müşterilerimize döviz kullanan ve canlı kredili müşterilerimize 1.5 puana kadar aktif faiz oranından bir düşüşle rahatlatmayı murat ettik. Bu konuda öncü, örnek olmayı hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmanın iyi sonuç vereceğini düşünüyoruz. Döviz elbette ki aşağıda doğru bir seyir gösterecek ve düşecek ama biz döviz yükselirken insanların alım gücünde de düşü olduğunu dikkate aldık ve bir takım yan etkilerin ortadan kalması ile bir sinerji yaratacak. Bu uygulamamız ödemelerde bir kolaylık sağlayacak, akabinde bu kredilerin yeniden yapılandırılması da gündeme geldiğinde bir rahatlama getireceğine inanıyoruz. Taban olarak belirlediğimiz bir rakam vardır. Malumunuz şu anda piyasada %10-25 seviyelerindedir, 8,75’lere inebilecek yıllık faiz oranları bu da bir rahatlatma sağlayacak. Öncü olmak adına bu açıklamayı yapıyorum, umarım diğer bankalarımız da bunu örnek alırlar. Hep birlikte bu günleri atlatmayı diliyoruz.”