Vakıflar Bankası'ndan 300 bin TL katkı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, COVID- 19 mücadelesinde kullanılmak üzere 300 bin TL bağışta bulundu.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan ve Genel Müdür Cengiz Erçağ, ülkenin COVID-19 ile mücadelesinde bir kamu bankası olarak diğer bankalara örnek teşkil etmesinin ve bu konuda duyarlılığın son derece önemli olduğunu vurgulayarak, 300 bin TL bağışta bulunduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, COVID-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı olarak halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini, bu süreçte birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün katkı koyduğunu, Kıbrıs Vakıflar Bankası’na da katkısından dolayı teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Sağlığa katkının topluma katkı olduğunun altını çizen Bakan Pilli, “Bu savaşı hep birlikte geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.