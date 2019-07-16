Vakıflar Bankası'nda ‘Yönetim Kurulu’  sancısı

Vakıflar Bankası’nda Yönetim Kurulu atanmasında sıkıntı yaşanıyor. Hükümet değişikliğinin ardından, 4 eski Yönetim Kurulu üyelerinin istifasına rağmen, DP'li Okyay Sadıkoğlu’nun halen görevde olması hükümeti zora soktu.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanmasa da 4 yeni Yönetim Kurulu üyesini belirlediği öğrenildi.

Görüş almak için aradığımız Okyay Sadıkoğlu ise bankanın zarar görmemesi adına açıklama yapmak istemedi.

Yeni hükümet oluşumuna göre UBP kanadından 3, HP kanadından ise 2 kişi, Vakıflar Yönetim Kurulu’na atanacak. Sadıkoğlu'nun tavrı nedeniyle UBP ve HP arasında gerginlik ve anlaşmazlık yaşanıyor.