Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Vakıflar Bankası'nda ‘Yönetim Kurulu’  sancısı
Vakıflar Bankası'nda ‘Yönetim Kurulu’  sancısı

Vakıflar Bankası'nda ‘Yönetim Kurulu’  sancısı

Vakıflar Bankası’nda Yönetim Kurulu atanmasında sıkıntı yaşanıyor. 4 eski Yönetim Kurulu üyesinin istifasına rağmen, DP'li Okyay Sadıkoğlu’nun halen görevde olması hükümeti zora soktu. UBP ile HP gerildi.

A+A-

 

Vakıflar Bankası’nda Yönetim Kurulu atanmasında sıkıntı yaşanıyor.  Hükümet değişikliğinin ardından, 4 eski Yönetim Kurulu üyelerinin istifasına rağmen, DP'li Okyay Sadıkoğlu’nun halen görevde olması hükümeti zora soktu.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanmasa da 4 yeni Yönetim Kurulu üyesini belirlediği öğrenildi.

Görüş almak için aradığımız Okyay Sadıkoğlu ise bankanın zarar görmemesi adına açıklama yapmak istemedi.

Yeni hükümet oluşumuna göre UBP kanadından 3, HP kanadından ise 2 kişi, Vakıflar Yönetim Kurulu’na atanacak. Sadıkoğlu'nun tavrı nedeniyle UBP ve HP arasında gerginlik ve anlaşmazlık yaşanıyor.

 

Bu haber toplam 521 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler