Vakıflar Bankası'nda ‘Yönetim Kurulu’ sancısı
Vakıflar Bankası’nda Yönetim Kurulu atanmasında sıkıntı yaşanıyor. 4 eski Yönetim Kurulu üyesinin istifasına rağmen, DP'li Okyay Sadıkoğlu’nun halen görevde olması hükümeti zora soktu. UBP ile HP gerildi.
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Vakıflar Bankası’nda Yönetim Kurulu atanmasında sıkıntı yaşanıyor. Hükümet değişikliğinin ardından, 4 eski Yönetim Kurulu üyelerinin istifasına rağmen, DP'li Okyay Sadıkoğlu’nun halen görevde olması hükümeti zora soktu.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanmasa da 4 yeni Yönetim Kurulu üyesini belirlediği öğrenildi.
Görüş almak için aradığımız Okyay Sadıkoğlu ise bankanın zarar görmemesi adına açıklama yapmak istemedi.
Yeni hükümet oluşumuna göre UBP kanadından 3, HP kanadından ise 2 kişi, Vakıflar Yönetim Kurulu’na atanacak. Sadıkoğlu'nun tavrı nedeniyle UBP ve HP arasında gerginlik ve anlaşmazlık yaşanıyor.
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Etiketler : Vakıflar Bankası, Okyay Sadıkoğlu’
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