Vakıflar Bankası’nda başkan Hacımulla oldu
Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.
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Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.
Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yasası’nın 31’inci maddesi uyarınca Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd Yönetim Kurulu başkanlığına Muhteşem Hacımulla’yı atadı.
Hüseyin Özarın ve Emel Ulaş da üye olarak atandı.
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Etiketler : Vakıflar Bankası, resmi gazete, atama
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