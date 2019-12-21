VAKIFEVİM İLE TAKSİTLE EV ALMA KAMPANYALARI

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Müşteriler için, Vakıfevim ile ev alma yöntemlerinin fazlasıyla farklı özellik ve seçenekleri bünyesinde bulundurduğunu vurgulamak gerekir. Bunlardan bir tanesi de, Vakıfevim ile taksitle ev alma kampanyaları içerisinde yer alan çekilişli yöntemdir. Çekilişli yöntem, Vakıfevim tarafından sıklıkla tercih edilen bir sistemdir. Çekilişli yöntemler ile 12 aydan başlayan ve gittikçe artan aylara sahip olan taksitler sayesinde, tüketicilerin ev sahibi olması mümkün kılınmaktadır.

Çekiliş yöntemi, Vakıfevim ile taksitle ev alma kampanyaları arasında yer alan en uygun yöntemdir. 12 aydan başlayan ve 240 aya kadar uzayabilme imkanı bulunan vade imkanları da mevcuttur. Vakıfevim’in hiçbir kampayasında olmadığı gibi Vakıfevim ile taksitle ev alma kampanyaları arasında da herhangi bir faiz söz konusu değildir. Düşük maliyet, Vakıfevim’in ana prensibini oluşturmaktadır. Buna ek olarak ayrıca, tüketici teslim aralığı kendisi belirleyebilme şansına sahiptir. İsteyen tüketiciler sabit taksitlerle ödemelerini yaparlar, isteyenlerse taksit oranlarını arttırarak ödemeye devam ederler.

ÇEKİŞLİŞLİ SAĞLAM TASARRUF SİSTEMİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Faiz, peşinat olmadan ve taksitle ev sahibi olma yöntemi olarak sıklıkla tercih edilen Vakıfevim kampanyaları ile ev sahibi olmanın yanı sıra bankalardan kredi almaya hiçbir şekilde benzemeyen düşük maliyetlerle ev sahibi olmanın keyfini siz de sürebilirsiniz. Çekilişli sağlam tasarruf sistemi için atmanız gereken ilk adım, hangi evi almak istediğinize karar vermek olacaktır. Bu hususta, evin ücretinin ne olacağı konusunda net bir karara varmak oldukça önemlidir. Söz konusu olan bu tutar ise tamamen müşterinin tercihine bırakılmaktadır. Vakıfevim, müşterisine bu konuda herhangi bir dayatmada veya zorlamada asla bulunmamaktadır.

Müşterinin eve ve ardından evin ücretine karar vermesinin ardından sıra peşinatlı ya da peşinatsız olarak ödeme çeşidine karar vermesi beklenmektedir. Ardından da, tüketici 240 kişiye kadar uzanmakta olan grupların içerisine dahil edilmektedir.

Eğer sizler de vakit kaybetmeden en uygun ve güvenilir kampanyalar aracılığı ile bir ev sahibi olmak istiyorsanız, mutlaka Vakıfevim ile iletişime geçerek detaylı bilgi edinin. Vakıfevim yetkilileri sizinle merak ettiğiniz her konuyu mutlaka en ince ayrıntısına kadar paylaşacaktır.