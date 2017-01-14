Vakantiebeurs Turizm ve Rekreasyon Fuarı, sona eriyor

2017 Uluslararası Vakantiebeurs Turizm ve Rekreasyon Fuarı, 15 Ocak tarihinde sona erecek.

Kuzey Kıbrıs, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Hollanda’nın Utrecht kentinde yer alan Vakantiebeurs 2017’de tanıtılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin önde gelen turizm pazarlarından Hollanda ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyan fuara sektör temsilcileri, KITSAB, KITOB ve Sağlık Turizmi Konseyi de katılıyor.

2017 yılına yönelik olarak Hollanda'dan Kuzey Kıbrıs'a turist getirilmesine yönelik yeni anlaşmaların yapılması beklenen Vakantiebeurs fuarında ayrıca, ülkeye Hollanda'dan getirilecek turistlerin sağlığının da “YDÜ Hastanesi güvencesi altına alınacağı” protokoller imzalanacak.

Kuzey Kıbrıs’ın tanıtıcı reklam filmlerinin gösterildiği KKTC Standında, Felemenkçe ve İngilizce genel bilgi broşürleri, “Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden” broşürü, haritlar, bisiklet yolları, dağ yürüyüşü yolları, sağlık turizmi olanakları başta olmak üzere bir çok broşür bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 117 bin kişinin ziyaret ettiği, fuarda KKTC standını ziyaret edenlere, sucuk ve pastelli gibi yerli ürünler ikram ediliyor.

Daha önce fuara katılacağı bildirilen Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve heyeti İstanbul’daki kötü hava şartları ve uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeni ile fuara katılamamıştı.

Vakantiebeurs’ta Turizm Bakanlığını temsilen Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri, Mustafa Köprülü, tanıtma memuru Ece Karabatak Yerebakan görevli bulunuyor.