Sağlık Bakanlığı, YENİDÜZEN’in bugün ön sayfasından verdiği, TIP-İŞ Balkanı Ahmet Varış’ın vaka sayılarına ilişkin endişelerini aktardığı röportaja yanıt verdi, “Sağlık Bakanlığı vaka sayıları dahil, tüm gelişmeleri kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarmaya devam etmektedir” dedi.

Açıklamada ayrıca, alınan tedbirler neticesinde vakaların kontrol altına alındığı, son 1 hafta süresince yerel vakalarda azalma başladığı belirtildi, Pandemi Merkezi’nde tedavi gören vakaların da %30’a düştüğü ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Sağlık Bakanlığı olarak bugün basında yer alan Tıp-İş’in yapmış olduğu iddialara yönelik açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Basına yansıyan açıklamada vaka sayıları ile soru işaretleri bulunduğuna dair bir iddia bulunmaktadır. Ülkemizde Covid-19 vakalarının başlamasından bu yana vaka sayıları kamuoyundan hiçbir şekilde gizli tutulmadan, şeffaf bir şekilde açıklanmıştır. Özelde PCR tetkiki yapmak için yetkilendirilen laboratuvarlar hastanemizdeki genetik uzmanları tarafından kontrol edilerek onay almışlardır.

Devlet ve özelde yapılan tüm testler Sağlık Bakanlığı’na düzenli olarak bildirilmekte olup, Sağlık Bakanlığı genetik uzmanları tarafından PCR kitleri dahil denetlenmektedir. Bakanlık yapılan tüm testlerden haberdardır. Yapılan tüm PCR sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine getirilmektedir. Tüm pozitif sonuçları, günlük yapılan testler, karantinada pozitifleşen vakalar, yurt dışından gelenler ve yerel vakalar bakanlığımız basın bürosu aracılığı ile aktarılıp, resmi sitemizde yayınlanmaktadır. Covid-19 mücadelesinde gereksinim duyulan tüm tıbbi malzemeler yeterli miktarda bulunmaktadır ve herhangi bir eksiklik bulunmadığı tarafımızca daha önce de kamuoyunun bilgisine getirilmiştir. Sürekli olarak neden bir ihtiyaç ve eksiklik olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan bu ifadelerin aynı zamanda hastanemizde hekimlik yapan bir doktorumuz tarafından gündeme getirildiği merak söz konusudur. Depomuzda bulunan koruyucu malzeme stoklarının dokümanları sağlık çalışanları dahil, daha önce de kendilerine verildiği gibi talep etmeleri halinde sendikaya da verilmektedir. Mevzu bahis açıklamada sağlıkla ilgili personel alımı da eleştirilmiştir. Covid-19 mücadelesinde ihtiyaç doğrultusunda alınan sağlık personeli yasalara uygun şekilde istihdam edilmiştir. Seçim yasaklarında olmamıza rağmen acil ihtiyaç doğrultusunda YSK izniyle 2 pratisyen hekim, 1 göğüs hastalıkları uzmanı istihdam edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde YSK’nın izni doğrultusunda yine istihdamlar devam edecektir. Sağlık Bakanlığı olarak Covid-19 ile ilgili tüm kararları yine halkın sağlığını göz önünde bulundurarak almaya devam edeceğiz. Kamuoyunu yanıltan bu açıklamalar halkın moralini bozmaktan öteye gitmemektedir. Aldığımız tedbirler neticesinde vakalar kontrol altına alınmış, son 1 hafta süresince yerel vakalarda azalma başlamıştır. Pandemi Merkezinde tedavi gören vakalar %30’a düşmüştür. Yeni Pandemi Hastanesi yapımı da son sürat devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid-19 ile mücadelede en etkin kararları almaya devam edecektir. Her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanlığı vaka sayıları dahil olmak üzere, tüm gelişmeleri kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarmaya devam edecektir.”