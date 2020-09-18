Vaka sayısı 30 milyonu aştı, can kaybı 1 milyon eşiğinde

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs son birkaç ayda özellikle ABD, Hindistan, Rusya ve Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde hızla yayılarak Eylül 2020'nin ortaları itibariyle küresel çapta 30 milyon vaka sayısına ulaştı.

Covid-19 sebebiyle dünyadaki ölü sayısı 950 bin eşiğine dayanırken, birçok ülkede uygulanan karantina, maske kullanımı ve hijyen önlemlerine rağmen vaka sayısı son günlerde rekor kırmaya devam ediyor.

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki enfekte hasta sayısı tüm dünyadaki vakaların yarısına yakınını oluştururken, 1.35 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'daki salgının yayılma hızı oldukça tehlikeli boyutlara ulaştı.

Hindistan'da özellikle ağustos ayında günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde gerçekleşirken, bu sayı son bir haftalık süreçte 90 binin üzerinde görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Covid-19 sebebiyle yaşanan ölümlerin oranı grip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5 katına ulaştı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları tüm hızıyla sürse de, tam olarak salgına karşı bir ilacın bulunduğunu söylemek zor.

Rusya geçtiğimiz haftalarda Sputnik V adını verdiği koronavirüs aşısını ülke genelinde dağıtmaya başladı ancak bu gelişme dünya çapında özellikle de ABD ve Avrupa gibi Batılı ülkelerde Moskova hükümetinin şeffaf olmayan çalışmaları sebebiyle kabul görmedi.

Avrupa'da İspanya ve Fransa'daki vaka artışları alarm veriyor

ABD, Hindistan, Rusya ve Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Avrupa'da İspanya ve Fransa'da artan vaka sayıları eski kıtada salgınla alakalı endişeleri artırmaya başladı. Fransa'da 17 Eylül 2020 itibariyle son 24 içerisinde vaka sayısı salgının başladığı günden bu yana en yüksek rakama ulaşarak 10 bin 593 olarak kayıtlara geçti. Fransa'daki toplam vaka sayısı da 415 bine yükseldi, ülkede 31 bin kişi de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Salgının en çok etkili olduğu Batı Avrupa ülkesi olan İspanya'da ise toplam vaka sayısı 625 bine ulaştı. Ağustos ayında günlük Covid-19 vaka sayısı 5-10 bin seviyesinde olan İspanya'da eylül başı itibariyle bu rakam 5000'in altında seyretmişti. Ancak son günlerde İspanya'da vaka sayılarının 10 binin üzerine çıkması, Madrid hükümetini yeni önlemler almaya zorluyor.

Türkiye'de vaka sayısı 300 bin eşiğinde

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının en çok görüldüğü 20 ülke arasında olan Türkiye'de bugüne kadar resmi rakamlara göre 7 bin 315 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 300 bin eşiğine yaklaşırken, eylül ayında günlük enfekte olan hasta sayısı 1.500 civarında gerçekleşti. Türkiye'de Covid-19 sebebiyle günde ortalama 50-60 kişi hayatını kaybediyor.

Ülkedeki koronavirüse yakalanıp iyileşen kişi sayısı ise 260 binin üzerinde.