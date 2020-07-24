VAKA SAYISI 1000’E ÇIKACAK

Hükümette görev yapanların tek gailesinin koltuk olduğu her geçen gün daha da belirginleşiyor.

Toplumla o kadar koptular ki, adeta ‘uzaydan gelmiş’ gibi bir halleri var.

Bu ülkenin gerçekleri, toplumun beklentileri hiç de umurlarında değil.

Öyle olsaydı eğer 73 gün ‘sıfır’ çeken vaka sayısını patlatmak için ellerinden geleni yapmazlardı.

Bilimin, aklın, mantığın sesine kulak verirler, ona uygun davranırlardı.

Ama yok!

Onlar için ‘bazı kesimler’i tatmin etmektir aslolan…

Bu yüzden açtılar her tarafı, ülkeyi ‘yüksek risk’ grubuna soktular.

Risk algısı şu an için ‘abartı’ gelebilir. Lakin istatistik bilimi ve birçok ülkede yaşanmış deneyimler söylüyor bunu.

Pozitif vaka sayısı dört günde iki katından fazla arttı.

Bunun en basit hesabı şudur: Dört gün sonra 44’ü, sekiz gün sonra 88’i, 12 gün sonra 176’yı, 16 gün sonra 352’yi, 16 gün sonra 704’ü bulacağız!

Hatta –muhtemelen- çok daha fazlasını…

Çünkü hem ‘temaslılar’dan da hasta(lar) çıkmaya başlayacak.

Hem de –en azından bayram nedeniyle- uçuşlar ve ülkeye gelenlerin sayısı ikiye, üçe katlanacak.

Hesap ortadadır.

Çok değil, bir-iki hafta içinde binli rakamlarla baş başa kalabiliriz.

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Peki ama neden? Ne uğruna?

Ekonomiymiş!..

Komik bile değil… İki adım sonrası hesaplanmadan yapılan her iş gibi bu da külliyen yalan. Vaka sayısı arttıkça ekonominin nasıl dibe vuracağını yaşayarak göreceğiz.

Turist (aslında kumarcı) getirmeyi ‘ekonomiyi canlandırmak’la eş sayan ve bu kesimlerin taleplerini derhal uygulamaya koyan hükümet bir yandan halk sağlığını ateşe atarken, diğer yandan da ekonomik anlamda iç pazarı yeniden durma noktasına getirecek.

Bakın, sorumsuzca test sonucunu beklemeden kumara oturan şahıs nedeniyle otel ve kumarhane çalışanları, taksiciler ve daha birçok sektörde çalışanlar hastalıkla burun burunadır. Ve aileleri de… Yakınları da…

Sağlık çalışanları zaten bu sorumsuz hükümet yüzünden sürekli virüs tehdidiyle yaşıyor. Onların yakınları da, aileleri de…

Ama bırakın işin sağlık tarafını, ekonomik akılla alakası olmayan ‘açılımlar’ın sonu hüsrandır.

Üstelik güney-kuzey geçişleri de yeniden durma tehlikesi altına sokulmuş oldu.

73 gün süren ‘sıfır vaka’ ile kıpırdanmaya başlayan, ‘akmazsa damlar’ iş yapmaya başlayan sektörler de tekrar ‘tamamen kapanma’ ile baş başadır şimdi.

Bu ‘kafa’yla işimiz çok zor!..