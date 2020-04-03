vaka sayısı 1 milyonu aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 18 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 18 bin 150'ye ulaştı.

Yeni tip Coronavirüs nedeniyle toplam 53 bin 251 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalanan 213 bin 224 kişi iyileşti.

Covid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 322,

Hong Kong'da 4,

İtalya'da 13 bin 915,

İspanya'da 10 bin 348,

ABD'de 6 bin 95,

Fransa'da 5 bin 387,

İran'da 3 bin 160,

İngiltere'de 2 bin 921,

Hollanda'da 1339,

Almanya'da 1107,

Belçika'da 1011,

İsviçre'de 536,

Türkiye'de 356,

Brezilya'da 327,

İsveç'te 308,

Portekiz'de 209,

Güney Kore'de 174,

Kanada'da 173,

Endonezya'da 170,

Avusturya'da 158,

Danimarka'da 123,

Ekvador'da 120,

Romanya'da 116,

Filipinler'de 107,

İrlanda'da 98,

Cezayir'de 86,

Japonya'da 74,

Hindistan'da 72,

Dominik Cumhuriyeti'nde 60,

Mısır'da 58,

Polonya'da 57,

Peru'da 55,

Irak'da 54,

Yunanistan'da 53,

Malezya'da 50,

Meksika'da 50

Norveç'te 50

Kıbrıs genelinde ise 12 kişi hayatını kaybetti.