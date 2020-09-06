"Vadili'de 394 test, negatif"

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan bölgede yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Adahan “Vadili beldemiz ve bölgelimizden katılan 394 katılımcı ve sağlık çalışanlarımıza, teşekkür eder, test sonuçlarımızın NEGATİF çıkmış olduğunu bilgilerinize arz ederiz” dedi.

Sosyal medyada kısa bir açıklama yapan Başkan Adahan “Temaslı şüpheli vakalar sağlık çalışanlarımız ve bakanlığımızın müşahedeleri altına olup, tedavi amaçlı kontrol altına alınacaktır” dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

Covid Test sonuçlarımız NEGATİF çıkmıştır...

VADİLİ beldemiz ve bölgelimizden katılan 394 katılımcı ve sağlık çalışanlarımıza, teşekkür eder, test sonuçlarımızın NEGATİF çıkmış olduğunu bilgilerinize arz ederiz...

İleri çalışmalarımız tıbbi tarih sürecinde devam edecektir...

Temaslı şüpheli vakalar sağlık çalışanlarımız ve bakanlığımızın müşahedeleri altına olup, tedavi amaçlı kontrol altına alınacaktır...

