“Uzun zamandır istediğimiz bir şeydi butik açmak”

Dila ŞİMŞEK

Rüveyda Şahin ve Kadir Şahmaran, uzun zamandır birlikte hayalini kurdukları butiği Lefkoşa’da metropol yolu üzerinde açtı. ‘Eththora’ ismini verdikleri butiği uzun zamandır istediklerini belirten çift, aldıkları güzel tepkilerden dolayı çok mutlu olduklarını kaydediyor.

Rüveyda Şahin, erkek arkadaşı ile birlikte bir senedir birlikte bir butik açma istekleri olduğunu, üç ay önce bunu gerçekleştirdiklerini söylüyor.

“Beş sene 1400 TL maaşla çalıştım…”

Daha önce beş sene boyunca bir mağazada çalıştığını kaydeden Şahin, “1400 TL maaşla, en fazla 1600 TL olacak şekilde çalışıyordum. Tabii erkek arkadaşım bana o zamanda inanamıyordu nasıl bu maaşla çalıştığıma. Çünkü beş senemi vermiştim. Özel gün, bayram demeden çalıştım. O dönemde de erkek arkadaşım bir telefoncuda çalışıyordu. Ancak çalışma saatlerinden ve izin alamamaktan dolayı şikayetleri vardı” diyor.

“Kiralar çok pahalı olduğu için bize uygun olanını bulmakta zorlandık”

Şahin, sosyal haklarından yararlanamadığı işinden, ‘belki ücretimi yükseltir’ umudu ile istifa ettiğini anlatarak, “Ancak böyle bir şey olmadı, yaptığı zam yine tatmin edici değildi. Erkek arkadaşım da, ‘zaten böyle bir isteğimiz vardı, gerçekleştirelim’ dedi. Üç dört ay boyunca kiralık dükkan baktık. Kiralar çok pahalı olduğu için bize uygun olanını bulmakta zorlandık. Baya uzun bir süre işsiz kalmış oldum. Sonrasında da Metropol yolunda bu küçük dükkanı bulduk. Kiralayınca arkası geldi…” şeklinde konuşuyor.

“Başlarken bu kadar ilgi göreceğimizi bile düşünmemiştik”

İşletmeyi kurduklarından beri hem ailelerinden hem de çevreden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını belirtiyor. Şahin, “Çevremizdeki insanlar çok destek oldu. Hatta biz başlarken bu kadar ilgi göreceğimizi bile düşünmemiştik. Kısa sürede hiç beklemediğimiz kadar bir kitlemiz oldu ve gelen yanıtlardan çok memnunuz” diye devam ediyor.

“Şu anki işimizden çok memnunuz ve çok mutluyuz”

Şahin sözlerine şöyle devam ediyor: “Şu anki işimizden çok memnunuz ve çok mutluyuz. Bize destek olan herkes için de minnettarız. Çok zevkli, severek yaptığım bir iş… Tabii ki herkes çok daha iyilerini isteyebilir ama biz şu an bulunduğumuz yerden çok mutluyuz ve geriye kalan hayalimiz hayatlarımızı birleştirmek”