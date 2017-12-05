Uzun zamandan sonra…

K-Pet Süper Lig'de 12. hafta maçlarının programı açıklanırkn ligin başından bu yana oynanan gece maçları bu hafta oynanmayacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) resmi internet sitesinden edinilen bilgiye göre ligin 12'nci haftasında 4 maç Cumartesi, 4 maç da Pazar günü oynanacak. Tüm A takım karşılaşmaları ise saat 14.00'te oynanacak. Ligde dün akşam oynanan Binatlı - Yenicami maçıyla birlikte şu ana kadar toplamda 23 gece maçı yapılmış oldu. Birinci Lig’in 12’nci haftasında ise Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dumlupınar ile Gönyeli karşı karşıya gelecek.

Daha önce Tatlısu ile Ozanköy maçı oynamıştı

Birinci Lig'de ilk kez bir gece maçı geçen sezonun ilk devresinin son haftalarında oynanmıştı. İlk gece maçı, o dönem Birinci Lig'de mücadele eden Ozanköy ile Tatlısu arasında Mete Adanır Stadı'nda yer almıştı.

Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda uzun bir aradan ışıklar ilk kez yanıyor. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda son olarak, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen KTSYD Kupası maçı oynanmıştı. Eylül ayında oynanan karşılaşma Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği arasında oynanmıştı.