“ÜZÜLME ÇOCUK!.. Sana bu yalnızlığı yaşatanlar…”

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet’in paylaşımı tokat gibi yüzümüze vurdu, bu DEVLETİN AYIBINI açıkça ortaya koydu.

Sosyal medya hesabından okul avlusundan, tekerlekli sandalyesinde TEK BAŞINA dışarıyı izleyen bir çocuk fotoğrafı paylaşan Hacımehmet, paylaşımında “Üzülme çocuk burası KKTC… Sana bu yalnızlığı yaşatanları bir gün sen de onları tarihle yargılarsın, hep gül ve dik dur olur mu” ifadelerine de yer verdi.

Okul avlusunda TEK BAŞINA tekerlekli sandalyesindeki çocuğun görüntüsü, DEVLETİN UTANÇ KAYNAĞI olarak tarihe kaydedildi.