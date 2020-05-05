“Uzmanlara göre henüz en kötüsü yaşanmadı”

Dünyada yaşanabilecek sıkıntıları anlatan ve işsizlik dahil enflasyon oranlarının artacağına işaret eden Şahiner, ekonomilerin küçüleceğini ve uzmanlara göre henüz en kötüsünün henüz yaşanmadığını vurguladı. CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Covid-19 sonrası dünyada alınan ekonomik önlemlere” değindi.

Şahiner, dünyada salgına yönelik alınan ekonomik tedbirleri anlatarak, salgından dolayı üretimin durduğunu, tedarik zincirinin etkilendiğini, bu sıkıntıların ve ekonomik yavaşlamanın birkaç yıl süreceğini kaydetti. Dünyada yaşanabilecek sıkıntıları anlatan ve işsizlik dahil enflasyon oranlarının artacağına işaret eden Şahiner, ekonomilerin küçüleceğini ve uzmanlara göre henüz en kötüsünün henüz yaşanmadığını vurguladı. Şahiner, bu öngörülerin önümüzdeki dönemde ülkeyi daha kötü krizlerin beklediğini gösterdiğini ifade ederek, ülkelerde kendine yeten bir ekonomi ve yerli üretime önem verilmesinin öncelik alacağını anlattı. Ülkenin turizm alanında yaşayacağı sıkıntının diğer sektörlere de yansıyacağını, arz talep sorunu yaşanacağını işaret eden Şahiner, dünyadaki ekonomik veriler ve uzmanların açıklamalarına bakıldığında ülkede de bazı sıkıntılar yaşayacaklarının görüldüğünü, bu yüzden ülkelerin kendi kapasitesine göre önlemler alması, üretim kalitesini artırması gerektiğine işaret etti. Şahiner, salgın sürecinin dünyayı olduğu gibi ülkeyi de çok derinden etkileyeceğini ifade ederek, ülkede tüm bu gelişmeler izlenerek, hiç zaman kaybetmeden tedbirler alınmasının ve adımlar atılmasının önemine değindi. Dünyada neredeyse her ülkede piyasaya finansal destek verildiğini ve işletmelerin iflas etmemesi için özellikle KOBİ’lerin desteklendiğini ifade eden Şahiner, dünyada kredi musluklarının açıldığını, bankaların kolaylık sağladığını ifade etti. Ülkede alınan ekonomik tedbirleri de değerlendiren Şahiner, ülkedeki uygulamaların sektörlerin devamı için yeterli olmadığını, sektörlerin koruma altına alınmadığını, üretimin desteklemediğini kaydetti. Şahiner, dolayısıyla kurumların KOBİ’lerin desteklenmesinin şart olduğunu söyledi.