Uzmanından bağışıklık sistemini güçlendirecek gıda önerileri

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, virüslerle mücadelede D vitamini ve vücudun savunma mekanizmasını artıran Nrf-2 molekülünün etkili olduğunu bildirdi.

Virüslere karşı vücut direncini artırmanın önemli olduğunu belirten Usta, bu süreçte yeterli düzeyde güneş ışığı alıp, D ve C vitamini içeren gıdalar tüketilmesini önerdi.

Vücut direncini artırmanın püf noktalarını anlatan Usta, "D vitamini, coronavirüsle mücadelede etkili. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. D vitamini eksikliği olanlar mutlaka bunun tedavisini yaptırmalı." diye konuştu.

"ÇİNKO BİRÇOK HASTALIĞIN ATLATILMASINDA KRİTİK ROL OYNAR"

Virüslere karşı dirençli olmak için beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"İnsan vücudunda Nrf-2 dediğimiz bir molekül var. Bu molekül vücudun virüslere karşı savaşma gücünü artıran sistemleri ortaya çıkarıyor. Bu dönemde vücudumuzdaki Nrf-2 miktarını artırabilmemiz için brokoli, zerdeçal, üzüm, biberiye ve çinko içeren gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Çinko da bağışıklık sisteminin direncini artırır. Aslında vücuttaki çinko düzeyi çok düşüktür ama birçok hastalığın atlatılmasında kritik rol oynamaktadır. Çinko için bolca balık tüketebiliriz."

Nrf-2 molekülüyle yurt dışında kanser tedavilerine başlandığını belirten Usta, vücudun virüslere karşı savunulmasında bu molekülün önemli olduğunu ifade etti.

Her gıdayı aşırıya kaçmadan normal oranlarda tüketmek gerektiğini söyleyen Usta, ölçülü ve dengeli tüketimin fayladalı olduğuna işaret etti.