Liderler görüşmesi sonrası açıklama yapan Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı:

Kararlara etkin katılım konusunda uzlaşma yok, ayrılıklar devam ediyor. Dönüşümlü başkanlık konusu da olduğu yerde duruyor.

Aynı konuların etrafinda dönüp dolaşmak artık bitmeli. Genel çerçeve için BM mekik diplomasisi yapmalı. Temmuz ayı yeni gerginliklere gebe.

Rum basını müzakereciler arasındaki görüşmelerin iyimser olduğunu yazıyor. Ben müzakerecimden öyle bir bilgi almadım. Öyle bir durum yok.