‘Uzlaşma ve Barış’a ağaç diktiler.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğretmenler cuma günü Larnaka bölgesindeki Pile köyünde ‘Uzlaşma ve Barış Parkı’nda ağaç diktiler.

Etkinlik, her iki toplumun öğretmen kuruluşlarının girişimiyle düzenlendi.

Pile Muhtarı Simos Mitides, etkinlikle, yeniden birleşme ve iki toplumlu etkinlikleri teşvik etme mesajı verildiğini söyledi.



Kıbrıs Rum Öğretmenler Sendikası Philios Phylactou, iki toplumlu etkinliklerin her yıl düzenlendiğini bildirdi; öğretmenlerin, özellikle çocuklar arasında uzlaşma ve müsamaha kültürünü inşa etmede önemli rol oynadıklarının mesajının verilebildiğini umduğunu belirtti.



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elçil de, Pile’de ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirildiğini, öğretmenlerin Kıbrıs’ta iki toplumun barış içinde uzlaşma hedefini başarmalarında rol oynaması gerektiğini kaydetti.



Gazetecilere de konuşan Phylactou, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk öğretmenler sendikalarının 10-14 Mayıs’ta Lefkoşa’da bir konferans planladıklarını duyurdu.

