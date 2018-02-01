Uzlaşı: Şimdi Değilse Ne Zaman?

Toplumu iyi izlemeye çalışan bir kişi olarak KKTC’nin korkunç bir çizgiye doğru ilerlediğini birkaç yıldır yazılarımla sürekli vurguladım. Bu durum devam ederse, “Vilayet olacağız” “Güneye göç olacak” tahmininde bulundum.

Afrika gazetesine ve açılış gününde Meclis’e yapılan baskını hayal etmesem bile, şiddet olaylarının geleceği belliydi. Bilinen yöneticilerimiz gelip geçici avantajlar düşünerek ve yeniden seçilme uğruna memleketi kurda kuşa yedirme aşamasına getirmiş.. Hiçbir araştırma yapmadan bu tür eğilimi olanlara vatandaşlık vermişler, dernek kurmalarına, parti şubesi açmalarına göz yummuşlar, neler yaptıklarını takip etmemişler. “Susma sustukça sıra sana da gelecek” anlamından haberdar değiller.

Kurumların içini boşaltmışlar, Polis ve Asker KKTC yönetimine bağlı değil! İstihbarat toplayamamışlar, şiddet provalarını dikkate almamışlar.

Bir toplumun paradan, lüks yaşamdan, torpille işe alınmadan, müdür-müsteşar-milletvekili-bakan olmadan daha değerli ihtiyaç, güven içinde yaşamaktır, toplum, birey hayatlarının risk altına sokulmamasıdır.

Geçmişten beri, toplum içinde görüş farklılıkları olmuştur..Siyasi partiler, bireyler serbestçe farklı ve inandığı görüşleri savunabilmiştir. Karanlık günlerdeki adam öldürme, düşünceleri linç etme geçmişte kalmıştı. Şimdilerde ise “terbiyecibaşı”lar türemiş; fikirlere, meclise, gazetelere ayar vermeye çalışmaktadır.

Toplumun bütün değerleri ile uzlaşı ve hoşgürülü siyasi yaşamı alışkanlıklarına darbe vurulduğu bu zamanda, 4 siyasi partinin koalisyon kurması tehlikeler düşünüldüğü zaman yararlı olacaktır.

Hukuk, insan hakları, iyi ve şeffaf, hesap verebilir, yolsuzluktan arınmış demokrat bir hükümete ihtiyacımız vardır. Bu ilkeleri önemseyen yeni hükümet, başıbozukluğa izin vermeyeceği için olası şiddet olaylarını önlemek zorundadır. Bu ilkelere uymayanlar hakkında tedbir alınmalıdır. Hukuk ve idari açıdan tabii.

Bu topraklarda yaşayan herkes ya bu kurallara uyar veya bunun ceremesini öder. Hiç kimse doğru düzgün insanlara, nereden gelmişse gelsin karşı değildir ve düşmanlık beslememektedir. Bunun örnekleri çok..Aslında bu tip yanlış görüşler, şiddeti artırmanın ön provasıdır.

Şimdi yeni 4’lü koalisyonun öncülüğünde uzlaşı zamanı..En temel insan ihtiyaçları ve toplumu düzgün, ciddi yönetme konusunda çok acil ve öncelikli sorunları ele alma zamanı..Bu fırsat, iyi değerlendirilmelidir..Tam da bu zamanda!