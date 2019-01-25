Üzerine havalandırma fanı düştü, ağır yaralandı

Haspolat’ta faaliyet gösteren Gürdağ Tuğla Fabrikası’nda meydana gelen iş kazasında, 35 yaşındaki Ahmet Koşar ağır yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre, bugün saat 11.45 sıralarında Gürdağ Tuğla Fabrikası içerisinde çalışan Ahmet Koşar’ın üzerine yaklaşık beş metre yükseklikten konik havalandırma fanı düştü. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Koşar’ın vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Polis iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı