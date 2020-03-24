Üzerinden 1 gram hintkeneviri çıktı, tutuklandı

Lefkoşa’da üzerinde yapılan aramada 1 gram hintkeneviri bulunan zanlı M.A. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı M.A.’nın 20 Mart tarihinde üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 1 gram 34 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçunu kabul ettiğini ve aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.