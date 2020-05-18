Üzerinde uyuşturucuyla bulunan şahsa 4 gün tutukluluk

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı O.Ş. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlının 14 Mayıs’ta saat 14.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda alıkonulmak istendiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Zanlının tasarrufunda yaklaşık 20 gram kokain, 1 gram eroin ve yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile hassas terazi bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Zanlının uyuşturucuyu aranan bir şahıstan telefonla görüştükten sonra bin 200 Euro karşılığında belirledikleri bir yere bırakıldığını ve zanlının satışını yapmak için aldığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.