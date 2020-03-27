Uzaktan eğitim Pazartesi günü başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ortaokul, meslek liseleri ve ilk etapta ilkokul 4 ve 5. sınıflar Pazartesi günü egitim.mebnet.net üzerinden oluşturulan çevrimiçi sistem ile derslerine başlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirdikleri girişimlerle Lise öğrencilerinin bu hafta itibariyle BRT 2 üzerinden uzaktan eğitime başladığı belirterek, ilkokul, ortaokul ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin de Pazartesi gününden itibaren egitim.mebnet.net adresi üzerinden çevrimiçi eğitime başlayacaklarını açıkladı.

İlk etapta ilkokul 4 ve 5. Sınıflar ile birlikte tüm ortaokul ve meslek lisesi ders içeriklerinin ve yardımcı materyallerinin süratle hazırlandığını ve sisteme yüklendiğini söyleyen Çavuşoğlu, ilkokul 1, 2, ve 3. sınıflarında hafta içerisinde sisteme dahil edileceğini kaydetti ve Pazartesi başlayacak çevrimiçi eğitim ile ülkemizde yeni nesil bir eğitim sistemine geçileceğinin altını çizdi.

Sistem içerisine öğretmenlerin hazırladıkları ders içeriklerinin ve yardımcı materyallerinin zamanla arttırılacağını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, sistemin salgın nedeniyle yaşanan ders kayıplarını gidermek için hızlı bir şekilde hazırlandığı, ilk günlerde bir takım sıkıntılar yaşanabileceğin ancak sistemin kısa sürede oturacağından kimsenin şüphe etmemesini istedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Sevgili öğrenciler, değerli veliler;

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında Bakanlığımıza bağlı tüm eğitim kurumlarında ve üniversitelerde bilindiği üzere 27 Mart 2020 tarihine kadar ara verilmişti. Şu andaki şartlar değerlendirildiğinde verilen aranın 10 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılması uygun görülmektedir.

Sağlığınıza ve belirtilen hijyen kurallarına uymanız, hem kendinizin ve hem de ailenizin sağlığı için önem arz etmektedir. Her şey normale döndüğünde kaybettiğiniz ders kayıplarının giderilmesi için gerekli tüm çalışmanın bakanlığımız tarafından yürütüldüğünün bilincinde olunuz. İçiniz rahat olsun; gereken tüm tedbirler tarafımızca alınmıştır, ihtiyaçlar doğrultusunda da alınmaya devam edilecektir.

Süreç nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı ders kayıplarının giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bilindiği üzere hafta içi yapılan girişimler sonucunda Lise öğrencilerimiz için BRT 2 kanalı üzerinden uzaktan eğitim yayınları başlatılmıştı. Süreç içerisinde lise eğitimine devam eden gençlerimiz “BRT 2” üzerinden yayınlanan eğitim programlarını takip etmeyi ihmal etmesinler.

Ayrıca bakanlığımızın mebnet.net internet adresimizdeki “Uzaktan Eğitim” kanalından bağlanılan egitim.mebnet.net adresi üzerinden ilköğretim, ortaokul ve meslek liselerinin derslerinin içerikleri ve yardımcı materyalleri süratle hazırlanmış olup, öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Bu doğrultuda hazırladığımız çevrimiçi sistem için Pazartesi günü ilk ders zili çalıyor. Sistem içerisinde ayrıca kolej öğrencilerimize yönelik uluslararası linkler de yer almaktadır. Bu konuyla ilgili uluslararası düzeyde temaslarımız devam etmektedir.

Pazartesi öğrencilerimizin hizmetine sunulacak sisteme ilk etapta ilkokul 4 ve 5. Sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri, ortaokul Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen ve Teknoloji dersleri ve meslek lisesi ders içerikleri ile yardımcı materyalleri öğretmenlerimiz tarafından süratle hazırlanmış ve sisteme yüklenmiştir. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda hafta içerisinde sisteme dahil edilecektir.

Evet, Pazartesi günü başlayacak çevrimiçi eğitim ile ülkemizde yeni nesil bir eğitim sistemine geçileceğinin altını çizmek isterim. İlk günlerde bir takım sıkıntılar yaşanacaktır ancak sistemin kısa sürede oturacağından kimsenin şüphe etmemesini isterim.

Ayrıca, bakanlığımızın düzenlemekle yükümlü olduğu merkezi sınavlarla ilgili olarak sürecin seyrine göre gerekli düzenlemeler için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu konuda ailelerimizin ve çocuklarımızın endişe etmesine mahal verilmeyecek ve gereken yapılacaktır.

Mezun durumda olan geçlerimiz için de Bakanlığımız gerekli hazırlıkları yürütmekte olup, gerek ÖSYM gerekse A- Level programlarını takip eden öğrencilerimizin de mağduriyet yaşamaması için hazırlıklar yapılmaktadır.

Gün birlik ve beraberlik günüdür. Okul öncesinden üniversiteye kadar adamızda eğitim gören tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi sevgiyle selamlar, bu süreçte Bakanlığın tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu en samimi duygularımla ifade ederim.”