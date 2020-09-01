Uzaktan eğitim bugün başladı

İlk ve orta dereceli okullarda online eğitim bugün itibariyle başladı. Öğrenciler, 14 Eylül’e kadar Uzaktan eğitim modeliyle internet üzerinden eğitim görecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada okulların, eğitim ve sağlık tedbirleri açısından eksiksiz olarak açılacağını ifade ederek, eğitime bir daha ara verilmeyeceğini kaydetmişti. Çavuşoğlu 14 Eylül’den itibaren ise hastalığın seyrine ve rastgele test sonuçlarına bağlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasının planlandığını kaydetmişti. Çavuşoğlu, yüz yüze eğitimin seyreltilmiş model ile verileceğini, bu süreçte öğrencilerin bir gün arayla okula gideceklerini ve sınıflarda en fazla 20 öğrenci olacağını dile getirmişti.

Online eğitime ilişkin gün içinde yaşananlar hem veliler hem de yetkililer tarafından takip ediliyor.